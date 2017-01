Discutidas con Fortaleza enmiendas a Reforma Laboral

El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario aseguró el martes que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares se sentirá cómodo para firmar el proyecto que viabiliza la llamada Reforma Laboral con las enmiendas añadidas por los Cuerpos Legislativos.

“El proyecto que se aprobó en Cámara, las enmiendas contaron con el aval del señor gobernador. Pasa ahora al Senado de Puerto Rico que tiene el derecho y el deber de pasar el crisol y hacer los cambios que entiendan. El presidente del Senado ha estado en comunicación directa con el gobernador y yo aseguro que lo que salga de esa Asamblea Legislativa es algo con lo que el gobernador se va a sentir cómodo en firmar”, dijo Rosario en entrevista radial (NotiUno).

La Cámara de Representantes aprobó el sábado a viva voz y en votación final el Proyecto de la Cámara 453 para crear la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral bajo el argumento que persigue la creación de nuevos empleos y mejora la conectividad del país para atraer mayor inversión. Cierto malestar se ha experimentado por parte de diversos sectores ante las disposiciones de la medida.

Rosario alegó que con la Reforma Laboral, las madres lactantes que trabajan a tiempo parcial, tendrán derecho a un periodo de lactancia, los empleados podrán optar por turnos 10 horas por cuatro días voluntariamente, se le eximen del pago de contribuciones y aumento al desempleo, entre otros. También mencionó la eliminación de la Ley de Cierre.

“Ciertamente hay que ajustar las leyes laborales de Puerto Rico porque entidades internacionales como el World Economic Forum han detectado que Puerto Rico no crea empleos y que el segundo obstáculo son las leyes restrictivas laborales”, dijo.

El funcionario aseguró que no se les están quitando derechos a los empleados.

“Los que tienen empleos van a tener las mismas vacaciones, los mismos días de enfermedad, el mismo bono de navidad. Los empleados públicos van a tener lo mismo que tienen hoy. Estamos hablando de ese empleado que no consigue empleo y se nos está yendo pa’ Florida. Ese, yo quiero que se quede en Puerto Rico y estamos haciendo el ambiente idóneo para que consigan empleo en Puerto Rico. Ese del que estoy hablando, hoy no tiene un día de enfermedad, no tiene vacaciones, no tiene un peso de bono de navidad, no tiene derecho al trabajo”, dijo Rosario.

Indicó que aparte de la Reforma Laboral, en la isla hace falta una Reforma Contributiva, una Reforma Energética y una Reforma de Permisos, entre otras.