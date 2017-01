AGP tilda de "politiquería" hallazgos del Comite de Transición de Rosselló

El gobernador Alejandro García Padilla tildó de demagogia y politiquería los supuestos hallazgos del Comité de Transición entrante, pues la administración de Ricardo Rosselló quiere que el país olvide que no tienen un plan para atender la crisis.

El exmandatario ejecutivo fue enfático en que su administración fue transparente y publicó más informes y datos financieros, sobre la gravedad de la crisis fiscal que atraviesa el gobierno, que ninguna administración anterior.

“Me parece insensible y hasta demagogo que miembros de la nueva administración pretendan esconder su improvisación con medias verdades y tergiversaciones. Si hay algo que se enfrentó sin rodeos, bajo mi incumbencia, fue la situación económica y fiscal del país. Por los pasados dos años, mi administración procuró recopilar y hacer accesible a todos la mayor cantidad de información financiera del gobierno y, partiendo de ella, dejamos trazado un plan para la recuperación de Puerto Rico”, señaló García Padilla.

Durante la pasada administración, se tomaron medidas razonables y necesarias para asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía. La seguridad, la salud y la educación de los puertorriqueños fue puesta por encima del pago a acreedores. El déficit del gobierno con suplidores se atendía según esas prioridades y la política pública de García Padilla.

Asimismo, el plan delineado por el equipo fiscal de la pasada administración procuraba la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico sin más medidas de austeridad que serían contraproducentes para la calidad de vida de los ciudadanos. También apostaban a la renegociación de la deuda bajo la ley federal PROMESA, poniendo así a los puertorriqueños sobre los fondos buitres.

“La administración actual pretende justificar los pasos erróneos que está tomando, como la intención de continuar endeudando al país o el negociar con los bonistas en detrimento de los mejores intereses del pueblo, y no asumir la responsabilidad que les fue conferida por el pueblo de Puerto Rico. Desde que Ricardo Rosselló fue electo, me hice disponible y le exhorté a que trabajáramos juntos en revisar el plan fiscal que había sido entregado por mi equipo a la Junta de Supervisión Fiscal. No aceptó, porque ellos tenían su propio plan. ¿Dónde está ese plan ahora?”, cuestionó García Padilla.