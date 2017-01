Anuncian apertura de gimnasio en Plaza del Caribe

Crunch Fitness Club anunció la apertura de un nuevo local para el mes de marzo en Plaza del Caribe en Ponce.

Según se informó en una comunicación escrita, el gimnasio estará localizado en el área periferal del centro comercial, cerca de Caribbean Cinemas, PF Chang’s y Romano’s Macaroni Grill, en un espacio aproximado de 30,000 pies cuadrados.

“Crunch Fitness es un gimnasio donde las personas se pueden sentir como si estuvieran haciendo ejercicios en su casa, entre amigos, en un lugar donde se sientan seguros y donde se les va a brindar atención especializada junto con recomendaciones expertas”, señaló Pablo Acosta, propietario de la franquicia en Puerto Rico junto a su esposa Herminia Ortiz.

Acosta especificó que tendrán un horario desde lunes, a las 4:00 a.m., hasta viernes a la medianoche. Mientras, los sábados abrirán de de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por su parte, Edwin Tavarez, Gerente General de Plaza Del Caribe, dijo que “además de moda, comida y entretenimiento ahora Plaza Del Caribe ofrece también salud, al añadirse a nuestra oferta comercial los servicios de un gimnasio completo con los equipos más modernos de la industria para beneficio de nuestros clientes”.

Crunch Fitness Club opera en Puerto Rico desde 2014 cuando abrieron su primer establecimiento en Carolina. Aunque la apertura está programada para el mes de marzo, los interesados ya pueden inscribirse al visitar su oficina temporera ubicada en el segundo nivel de Plaza Del Caribe, al lado de Hot Topic.