Director de CIA advierte a Trump sobre Rusia y comentarios en redes sociales

El director de la Agencia Nacional de Inteligencia de EE.UU. (CIA), John Brennan, advirtió hoy al presidente electo Donald Trump sobre la posibilidad de levantar las sanciones contra Rusia y sobre su manera de decir las cosas a través de las redes sociales.

Brennan reprendió al presidente electo por comparar las prácticas de inteligencia de Estados Unidos con la Alemania nazi a través de Twitter, comentarios que mostraron las malas relaciones entre Trump y la comunidad de inteligencia después de que esta revelara el papel del Gobierno ruso en la victoria electoral del magnate.

En una entrevista con “Fox News Sunday”, Brennan cuestionó el mensaje que se envía a la ciudadanía si el presidente electo transmite que no tiene confianza en las propias agencias de inteligencia del país.

“Lo que me parece extravagante es equiparar la comunidad de inteligencia con la Alemania nazi”, dijo Brennan, quien previsiblemente será sustituido por el congresista Mike Pompeo, a quien ha nominado el multimillonario para ocupar su cargo.

Los comentarios de Brennan llegan después de que esta semana se publicara un informe no contrastado que concluyó que Rusia intentó influir en el resultado de las elecciones del 8 de noviembre mediante la piratería informática y otros medios.

Trump acusó a la comunidad de inteligencia de filtrar la información comprometedora.

Brennan también alertó sobre las relaciones de Estados Unidos con Rusia, algo que Trump ha prometido mejorar mientras rechaza las críticas de que está demasiado ansioso por convertirse en un aliado del presidente ruso, Vladímir Putin.

Para el director de la CIA, el próximo mandatario estadounidense aún no tiene una comprensión completa de las acciones de Rusia, como en lo relativo a Ucrania, su apoyo al presidente sirio, Bachar al Asad, en el conflicto que vive su país y los ataques informáticos dirigidos por el Kremlin.

“El señor Trump tiene que entender que absolver a Rusia de varias acciones que ha tomado en el pasado es un camino que él piensa que tiene que ser muy, muy cuidadoso de recorrer”, dijo.

En una entrevista con el Wall Street Journal publicada el viernes, Trump sugirió que podría eliminar las sanciones impuestas por el Gobierno de Barack Obama a finales de diciembre sobre Rusia en respuesta a presuntos ataques cibernéticos si Moscú resulta útil para luchar contra terroristas y alcanzar otros objetivos.

Después de las declaraciones de Brennan, Trump desoyó sus consejos y reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

“Estos jefes de inteligencia cometieron un error y cuando la gente comete errores deben DISCULPARSE. Los medios también deben disculparse”, escribió.