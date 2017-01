Estatus domina reunión con líderes de oposición

Uno de los temas principales en las reuniones que ha sostenido el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con miembros del Partido Popular Democrático (PPD) y con miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha sido la consulta de estatus propuesta para este año 2017.

El senador del PPD, Eduardo Bhatia, consideró que una consulta plebiscitaria y un proceso de recuperación económica en el país no son opciones que funcionen en conjunto.

“O tú quieres traer la inversión o quieres traer la estadidad. Las dos a la vez no va a funcionar”, dijo Bhatia a su salida del encuentro con el primer mandatario en la Mansión Ejecutiva.

Por otro lado, el senador del PIP, Juan Dalmau, y el presidente de la colectividad, Fernando Martín, coincidieron que el estatus es un tema que debe ser discutido desde todos los sectores.

Dalmau precisó que, con relación al Proyecto del Senado 51, está de acuerdo con las definiciones que se proponen para una consulta de estatus, más consideraría revisar otros detalles para ajustar la pieza de ley.

“En estos momentos, el PIP no está en posición de apoyar tal o cual medida. Aprobamos la nuestra que es la preferida (la que crea la Asamblea de Estatus). Estamos dispuestos a dialogar sobre aspectos específicos de la propuesta (de la mayoría PNP) insistiendo en que tenemos nuestra propuesta preferida”, indicó.

El senador pipiolo no abundó en si coincide o no en el tiempo en que se propone la consulta el próximo mayo. No obstante, Martín aclaró que ve con buenos ojos los movimientos que se gestan sobre el estatus. “La idea es tomar una iniciativa con prontitud este año”, dijo Martín. De otro lado, dijo que, a diferencia del pensamiento de Bhatia, “hay que hacer las dos cosas a la vez”. En ese sentido, apoyó el que se trabaje el aspecto económico en conjunto con una definición de estatus en Puerto Rico.

La pieza de ley que motivó la discusión de estatus es la que presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En las reuniones por separado que Rosselló sostuvo con los líderes de oposición también se abordaron de economía, la Junta Control Fiscal y la educación pública.