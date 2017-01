Presidenta de la FMPR invita a Rosselló a ilustrarse

La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, invitó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a ilustrarse sobre la cantidad de estudiantes de escuelas públicas que entran a la universidad versus los pupilos de escuelas privadas. Esto tras las expresiones que hizo el Mandatario Ejecutivo ayer en medio de un recorrido a varias escuelas del país.

“Eso es totalmente falso. Le diríamos al señor gobernador que se ilustre antes de estar haciendo ese tipo de declaraciones tan serias. El Informe Social de la Junta de Planificación del año 1983 al 2000 señala que los estudiantes de escuelas públicas entran en mayor cantidad que los estudiantes de escuelas privadas a universidad. En el College Board, salen mejor estudiantes de escuelas públicas que los de escuela privada. Por lo tanto, no sé de dónde el señor gobernador está sacando los datos, pero tenemos el Informe y si quiere se lo hacemos llegar”, indicó la profesora en entrevista con “Noticentro al amanecer” (Wapa TV).

El gobernador aseguró ayer en “Noticentro” que entran más egresados de escuelas privadas a universidad en comparación con estudiantes del sistema público de la isla.

“La mayoría de niños que van a escuelas privadas van a la universidad y la inmensa mayoría que van a sistemas públicos no van. Nuestro compromiso es equiparar eso. Disminuir lo que es la inequidad. Aquí no deben haber dos sistemas educativos tan diferentes. Debe haber un sistema, donde cualquier niño pueda tener opciones, pueda estudiar, pueda desarrollarse y que no exista esa diferencia que existe hoy día”, aseguró Rosselló Nevares.

“Nuestros estudiantes son maravillosos y si van a las universidades”, recalcó Martínez.

En el día de hoy comienza el segundo semestre de clases 2016-2017 y la secretaria de Educación, Julia Keleher, informó que las mismas inician con la falta de entre 240 y 280 maestros, 54 directores y alrededor de 250 maestros T1 (asistentes de servicio) de Educación Especial.