Más desventajada la población negra de Puerto Rico

Según un análisis del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey), de 2009 a 2013 la probabilidad de que una persona estuviese desempleada aumentaba cuatro puntos porcentuales cuando se comparaba con una persona auto-clasificada como blanca.

El CIC destacó en una comunicación escrita que en el caso de salud, la probabilidad de que una persona negra en Puerto Rico tuviese cubierta de salud era cuatro puntos porcentuales mayor a los de una persona clasificada como blanca. Dichos datos fueron revelados en las tablas S2701, B27001 y S2301 de la Encuesta sobre la Comunidad.

“Se piensa que en Puerto Rico no hay racismo, que no hay discrimen racial y el tema es raramente abordado. Sin embargo, cuando analizo los datos disponibles encuentro que sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre la calidad de vida de la persona negra promedio y de la persona clasificada como ‘blanca’ promedio. Para erradicar estas tendencias negativas necesitamos mayores garantías laborales que eviten la discriminación, mejores estadísticas y mejor acceso a la salud. No hay razón para que 280,000 personas negras en Puerto Rico tengan menores resultados en promedio que los demás”, comentó José Caraballo Cueto, director del CIC en la UPR-Cayey.

De acuerdo con el análisis, la situación aparenta ser peor para algunos municipios del interior de Puerto Rico. Por ejemplo, en Guayama y Patillas la probabilidad de estar desempleados aumentó por siete puntos porcentuales para las personas negras en relación a las personas clasificadas blancas. En ambos municipios hay un número relativamente mayor de personas negras, representando el 14% de la población municipal. En Puerto Rico, las personas clasificadas como negras para el periodo de estudio fue de 8%.

“Parecería que en los lugares donde hay más población negra, hay más desigualdades raciales. Integrar un discurso anti-racista de manera transversal a lo largo de todo el sistema educativo, público y privado, es necesario para arrancar estas desigualdades de raíz pues a la postre, el racismo es un reflejo de ignorancia. De hecho, una empresa que discrimine por razones raciales puede perder buenos recursos humanos y en ese sentido el racismo no maximiza ganancias”, aseguró el también doctor en economía.

Según el director del CIC, la Encuesta sobre la Comunidad es actualmente unas de las pocas bases de datos representativas y disponibles en Puerto Rico para medir la población negra en Puerto Rico.