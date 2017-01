Grave la planta física de escuelas

La necesidad del continuo mantenimiento de las escuelas públicas del país tomó por sorpresa a la secretaria de Educación, Julia Keleher, al encontrarse durante el primer día del semestre escolar con problemas de planta física.

“Yo no me esperaba esto. Esto de la infraestructura está mal”, expuso la titular de la agencia tras el recorrido por la escuela elemental urbana de Guaynabo, que tenía comején, excremento de ratas y el pasto no se había cortado, reportó la agencia CyberNews. Aseguró que estará trabajando para resolver la situación.

Sin embargo, los problemas en el inicio escolar no tomaron por sorpresa a los gremios magisteriales. Las presidentas de la Asociación de Maestros, la Federación de Maestros y Educamos dijeron a Metro que esos problemas se repiten anualmente.

“Este inicio de clases es como todos los inicios de clases en segundo semestre, están los mismos problemas pero en menor profundidad que en agosto”, dijo Aida Díaz, presidenta de la Asociación, en referencia a situaciones de planta física y falta de sobre 200 docentes, en su mayoría aquellos que se retiraron en diciembre. Sobre el problema de ratas y comején lo atribuyó al pobre mantenimiento que se da a las escuelas durante las vacaciones.

Con ella coincidió la presidenta de la Federación, Mercedes Martínez, al destacar que “esto es una continuidad de lo que fue el legado del desastre de Rafael Román y que hereda la secretaria Keleher”. Propuso revisar el proceso de reclutamiento para que se anticipe las contrataciones que remplacen a los que se retiran.

Mientras que la presidenta de Educamos, Eva Ayala, sentenció que no se hicieran reparaciones durante las vacaciones. “Prácticamente es más de los mismos problemas de siempre, de planta física, seguridad, vandalismo y los maestros teniendo que hacer gran cantidad de trabajo administrativo”, destacó.

Algunos problemas de infraestructura

Plagas de comején y excremento de ratas Desborde de aguas usadas Áreas de juegos para niños deterioradas y rotasr Filtraciones Vandalismo y robo de cobre

Pobre asistencia a clases

Keleher se expresó preocupada también por la pobre asistencia de lo niños y adolescentes a su primer día luego de que ayer se registrara una asistencia de solo 170,247 alumnos, lo que representa un 49 % de participación.

“Me preocupa mucho que la asistencia de los niños y adolescentes haya sido tan baja. Entiendo que en Puerto Rico existe la percepción de que en los primeros días de clases, sea en enero o agosto, no se hace mucho, que sólo se conversa sobre lo que se hizo en las vacaciones. Creo que eso tiene que cambiar pues los niños no deben perder ni un minuto, ni mucho menos uno o dos días de clase”, comentó la funcionaria.

La asistencia de maestros fue de 93 %, el personal no docente 92 % y directores 94 %.

A continuación imágenes de la escuela elemental urbana de Guaynabo, visitada por la secretaria Keleher. (Fotos: Dennis A. Jones)