RHC: parece que el PNP no leyó Promesa cuando propusieron un Plebiscito

El exgobernador, Rafael Hernández Colón cuestionó en la noche del lunes, a la nueva Asamblea Legislativa, que han presentado proyectos de estatus y la posibilidad de un Plebiscito de estatus, si se consultó primero con la Junta federal de Control Fiscal, quienes dijo, tienen a su cargo la decisión final en todo proyecto presentado en El Capitolio y el Ejecutivo.

“Vemos a una legislatura manejando la legislación como si fuera cualquier otro cuatrienio. Yo me pregunto, ¿habrán leído la Ley de Promesa? ¿Se habrán dado cuenta que toda ley que aprueben tiene que ser refrendada por la Junta? ¿Qué ya no pueden asignar o dar incentivos, o tirar para aquí o tirar para allá porque todo tiene que ir a parar a esta Junta? Son otros tiempos. Son tiempos en que el gobierno propio que no dio ese Estado Libre Asociado, y que nos da ese Estado Libre Asociado se ve intervenido por una Junta antidemocrática que ha legislado el Congreso de los Estados Unidos”, dijo Hernández Colón durante la toma de posesión de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.

“No son tiempos fáciles, son tiempos de austeridad. Para eso el pueblo tiene que prepararse. No podemos ir con palabras bonitas, no podemos ir tampoco, como si no estuviera ocurriendo nada. Tenemos que enfrentarnos a la realidad y desde esa realidad, luchar”, añadió.

Del mismo modo, Hernández Colón criticó que no se juramente bajo el Estado Libre Asociado, como ocurrió con la juramentación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien obvió mencionar el nombre de Estado Libre Asociado, cuando la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez le pidió que repitiera el juramento y cambió el nombre a “Gobierno de Puerto Rico”.

“Y es a eso (al Estado Libre Asociado) a lo cual se le jura fidelidad. Cuando se toma un juramento ante Dios para asumir un cargo público para regentar a Morovis o regentar al pueblo de Puerto Rico. No es a ninguna abstracción, es a una realidad histórica, jurídica, política, que define nuestra relación con los Estados Unidos de América”, sostuvo el exmandatario.