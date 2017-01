Mal tiempo en aguas del Caribe atrae cruceros a San Juan

Debido al mal tiempo en el área del Caribe varias líneas de cruceros se han visto obligados a hacer cambios en sus itinerarios.

El Puerto de San Juan se afectó esta semana positivamente con los siguientes cambios:

El crucero MS Koningsdam con 2,800 pasajeros y 1,025 tripulantes estaba pautado para llegar a San Juan pero adelantó su llegada, el mismo fue asignado al muelle 4W. Horario original 1/11/2017 12:00 – 23:00. Nuevo horario 1/10/2017 18:30 – 1/11/2017 23:00, llegando de Grand Turk.

Harmony of the Seas – 6,000 pasajeros / 2,100 tripulantes

Horario: 7:00 a.m. 1/11/2017, Muelle 3W, llegando de St. Maarten.

El puerto de San Juan no era uno de los puertos de destino de este crucero, por lo cual no tenía reservación de muelle. No obstante, se le asignó el muelle 3W.

Dichos cambios fueron notificados a la división de seguridad interna y a los diversos comerciantes que ofrecen sus servicios y productos a nuestros visitantes.

Continental Shipping, agente de ambos cruceros, se encargan de las gestiones con las agencias locales y federales.