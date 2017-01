Vargas Vidot aboga por los desfavorecidos del país

El senador independiente José Vargas Vidot abogó por los desamparados en la isla en su primer turno de discurso en la sesión inaugural del Senado celebrada en la tarde de hoy.

El salubrista reflexionó por las miles de personas sin hogar y exhortó a los legisladores a que actúen con sensibilidad.

“Yo sé que no me han invitado para decir una queja como esta, pero yo sería un traicionero de mi corazón y mi conciencia si no lo digo. Tenemos 28 mil personas que duermen debajo de puentes, detrás de zafacones que no encuentran un día de construir su esperanza porque nuestros discursos se han alejado de ese corazón”, manifestó senador independiente.

Además, en su discurso repasó estadísticas adicionales.

“Tenemos 750 mil personas con problemas importantes de salud mental que han sido relegadas a cualquier compañía insensible que gana dinero a costa del dolor y la tristeza de nuestro prójimo. Tenemos más de 6 mil niños y niñas que viven en hogares sustitutos y que le asiste ninguna esperanza”, agregó.

“Disculpen por mi pasión en lo que hablo, pero no puedo resistir en mi conciencia el que sigamos una trayectoria de indiferencia y de insensibilidad que nos trastoca. Y que, a lo largo del camino de la aparente reconstrucción de nuestro país, ha dejado a cientos de miles de personas llamadas ‘comunidad’ sin el respaldo, sin el apoyo, sin el amor solidario que pretende dar este glorioso cuerpo”, enfatizó el conocido salubrista que ahora se estrena como primer senador independiente.