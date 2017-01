Reclaman a Zaragoza que hable sobre cheques hallados en Hacienda

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, exigió explicaciones por parte del otrora secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, ante la revelación de que en la bóveda del departamento que este dirigía se encontraron cientos de cheques a contribuyentes y suplidores que nunca fueron enviados.

“Esto fue lo mismo que el Partido Popular Democrático hizo en el 2008 cuando nos dejaron sobre mil millones de dólares de pagos a suplidores y contribuyentes que esperaban sus reintegros. Hoy la historia se repite. Es una falta de respeto el hecho que la saliente administración nos dejara unos $221 millones en cheques, emitidos pero no enviados, a suplidores y contribuyentes”, señaló Aponte Hernández en declaraciones escritas.

Las expresiones del líder legislativo surgen luego de que un rotativo de circulación general publicara una historia sobre la existencia de una estiba de cheques en la bóveda del Departamento de Hacienda, muchos de los cuales fueron impresos a mediados del 2016, y los cuales nunca fueron enviados.

“Los suplidores que brindan servicio al gobierno no pueden esperar un año para cobrar por sus servicios. Se estima que existe una deuda de sobre $400 millones con suplidores, eso es un número muy alto que coloca en jaque a muchos pequeños y medianos comerciantes, la inmensa mayoría de estos, son puertorriqueños. Esto sin contar a los cientos de contribuyentes que todavía no han recibido su reintegro. Se tiene que implementar mecanismos para que esto no vuelva a suceder y, además, fijar responsabilidades por este descalabro administrativo y fiscal que encontramos”, añadió Aponte Hernández.

Según comentó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), el exsecretario de Hacienda jugó con tecnicismos administrativos y contables para decir que se habían emitido pagos a suplidores, cuando en efecto sólo se imprimieron los mismos pero nunca se enviaron.

“Confiamos en la capacidad del designado Secretario, Raúl Maldonado, para enderezar el Departamento de Hacienda y que realice las investigaciones correspondientes e imponga responsabilidad sobre los irresponsables que actuaron de manera negligente para con el gobierno y el pueblo de Puerto Rico”, culminó diciendo.

Por otro lado, los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Víctor Torres y Juan Oscar Morales, anunciaron la radicación de una Resolución para que la Cámara de Representantes investigue el origen de los cientos de cheques sin enviar encontrados en la bóveda del Departamento de Hacienda y se fije responsabilidades por posibles actos ilegales cometidos por funcionarios de la pasada administración.

Según explicó Morales, quien representa el Distrito #3 de San Juan, la escandalosa revelación de la existencia de sobre $221 millones en cheques sin enviar demuestra que hubo la intención de defraudar al pueblo de Puerto Rico mediante el uso de tecnicismos administrativos.

“Ahora sabemos porque el pasado secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, decía que todos los cheques relacionados a los reintegros por exceso en el pago de contribuciones de nuestra gente y pagos adeudado a suplidores fueron emitidos, porque sí se imprimieron los cheques, pero nunca los enviaron. Esto es un claro intento de burlarse de nuestra gente usando la semántica como mecanismo de trata y engaño. Esta acción se tiene y se va a investigar”, comentó el también Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Torres, quien representa al Distrito #23 de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, tronó contra Zaragoza y la administración del exgobernador Alejandro García Padilla por haber dejado en el limbo a cientos de suplidores del gobierno.

“No cabe la menor duda que la presencia de estos cheques confirma el descalabro fiscal y administrativo que tenía el pasado gobierno. También es una falta de respeto a los suplidores del gobierno, la mayoría de los cuales son pequeños y medianos empresarios puertorriqueños que no tienen la capacidad para esperar años por sus compensaciones. Irónicamente, para enviar el pago millonario para el club de soccer de Sevilla si había dinero, pero para pagarle a nuestra gente no había. Así de troncadas estaban las prioridades de la pasada administración”, comentó Torres.

Torres añadió que la deuda con los suplidores, de sobre $400 millones, es un legado nefasto de García Padilla y su desgobierno.

Para concluir, Morales indicó que la Cámara evaluará la urgencia de emitir los pagos, particularmente a los profesionales de la salud, para evitar que se afecten los servicios que se le brinda al pueblo ante la irresponsabilidad de la otrora administración pública.