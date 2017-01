Rechazan la Junta y el estatus actual en sesión inaugural del Senado

El Senado presentó formalmente hoy a los portavoces de la mayoría y de la minoría en ese cuerpo legislativo entre planteamientos en contra de la Junta de Control Fiscal federal y del actual estatus político.

Entre las intervenciones de la sesión inaugural, el expresidente del Senado y actual portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, afirmó que a los legisladores les tocará cuestionar a la Junta federal y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, pues, según dijo, “lo cortés no quita lo valiente”.

“Ante esta junta le compete al Senado cuestionar y que sin miedo lo hagamos porque esa es la razón de este cuerpo que representa a Puerto Rico y no la Junta. Cuando haya que cuestionar al Ejecutivo también se le cuestionará. Lo cortés no quita lo valiente”, manifestó en el hemiciclo de la Cámara alta Bhatia. El planteamiento lo argumentó con la premisa de la democracia en la que se basa el Gobierno de la Isla.

Igualmente, Bhatia reconoció el histórico momento que enmarca el regreso de Thomas Rivera Schatz como presidente senatorial.

Por otro lado, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, comunicó que presento el Proyecto del Senado 125 que propone la creación de una Asamblea Constitucional de Estatus para ir al Congreso con un consenso que rechace el actual estado político de Puerto Rico con Estados Unidos.

Igualmente, Dalmau cuestionó la gestión de la Junta de Control Fiscal federal, pues enfatizó que es el síntoma del estado colonial.

“Quienes somos electos por el pueblo de Puerto Rico somos los que representamos a Puerto Rico, no los miembros de la junta. Nosotros representamos al Pueblo, no a los bonistas. La Junta de Control Fiscal federal es síntoma del problema”, planteó Dalmau.

El senador pipiolo recordó que la isla en 2012 rechazó la actual situación política de Puerto Rico con Estados Unidos y urgió a trabajar en el Congreso con un proceso descolonizador.

“El Proyecto del Senado 125 lo presenté para encarrilar un proceso de Asamblea Constitucional de Estatus para que sirva como instrumento para ir al Congreso en una sola voz. La mayoría impulsará un plan, no lo conozco, ni sé los detalles, cuando lo conozcamos emitiremos una opinión informada. Ese plan no puede tener la colonia como opción, así como no puede ser opción regresar ser a una monarquía imperial. No puede ser opción el actual estatus territorial”, expresó el senador Dalmau.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó ante el hemiciclo al senador Carmelo Ríos como portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Reconozco que tomaremos acciones difíciles que algunos pensarán que son impopulares. Sin embargo, les aseguro que estas vienen acompañadas de un plan bien pensado y llenará de esperanza los tiempos en que vivimos y afectará positivamente la vida de los puertorriqueños”, indicó el senador penepé Ríos.

La sesión inaugural del Senado inició este lunes a eso del mediodía y contó con la presencia del gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, el exgobernador Carlos Romero Barceló, el expresidente cameral Ronaldo Jarabo, entre otros funcionarios del gobierno. También, estuvo presente la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y jueces asociados del Tribunal Supremo.

Las entonaciones de los himnos nacionales, en un Senado repleto, estuvieron a cargo del cantante puertorriqueño Glenn Monroig.