PPD en Cámara hace borrón y cuenta nueva

Mientras el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, admitió los errores que cometió en la administración pasada, aseguró que los legisladores de la delegación inician su gestión con actitud de apertura a diferencias y trabajo en equipo.

“Nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, en hacer los ajustes, en acordar entre nosotros como delegación a ser prácticos”, expresó Hernández durante una conferencia de prensa al finalizar la primera reunión de caucus del PPD.

Admitió que “el principal error de nuestra delegación fue la falta de comunicación, la falta de sinceridad de decir las cosas como son”. Reconoció que el reclamo de los legisladores del PPD es “decir las cosas claras, ser solidarios, respetar las diferencias. Uno no puede ponerse en posición de gobernar un país sin siquiera como partido tiene la madurez de diferir”. Aceptó que los problemas al interior de la entonces delegación de mayoría tuvieron como resultado que solo fueran elegidos 16 de los 51 candidatos populares.

Tras el cónclave al que asistieron 13 de los 16 populares, el portavoz anunció que adoptaron acuerdos para “mantener la cohesión en nuestra delegación”.

Entre los acuerdos decidieron que no sancionarán a aquel representante que vote a favor o en contra de medidas que se distancien de los lineamientos de la delegación. Además, no someterán medidas en nombre de la delegación si no tienen la totalidad del respaldo de los legisladores del PPD. Para este acuerdo establecieron temas de interés que entrarán en la discusión, como el estatus, PROMESA, deuda pública, reforma contributiva, Retiro, salud, seguridad, educación, agricultura, derechos laborales y la comunidad LGBTT.

El otro acuerdo al que llegaron fue a que cada portavoz de minoría que haga una declaración sobre algún tema deberá aclarar si lo hace de forma individual como legislador o si es a nombre de la delegación.

El expresidente de la Comisión de Hacienda sostuvo que enfocarán el inicio de su labor en exigir que se apruebe un reglamento legislativo “inclusivo, amplio, transparente y de consenso”.