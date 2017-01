A solo un paso de la gobernación en su segundo cuatrienio

El principal reto que enfrentará la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en su segundo cuatrienio al mando de la capital sería imponer su liderato y adentrarse en todos los sectores para ser la próxima candidata la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD).

Así opinó a Metro el analista Domingo Emanuelli sobre Cruz Soto, quien jura hoy su segundo término como alcaldesa, 2017-2020, tras revalidar el pasado 8 de noviembre.

“La candidata a gobernadora por el Partido Popular Democrático con toda probabilidad, por no decir que con toda seguridad, será ella (Cruz Soto)”, dijo Emanuelli al analizar los retos que encarará la ejecutiva municipal.

Destacó que para eso tendrá que “tomar las riendas de su partido, sanando aquellas heridas que quedaron en este cuatrienio pasado. Tiene que imponer su liderato, que ya lo ha puesto”.

Además, mencionó que Cruz Soto tendrá que mantenerse como libre-asociacionista sin ser socialista o crear una imagen antagónica contra Estados Unidos. “Va a tener que establecer el derrotero ideológico del Partido Popular Democrático sin que se le identifique con la izquierda”, declaró el analista político.

En el ámbito municipal, el experto sostuvo que “en términos administrativos, ella ha probado que ha sido una muy buena alcaldesa y ha sido una persona que no ha creado fricciones, sino que ha unido sectores”. No obstante, señaló que tendrá que analizar si utilizando la misma estrategia pueda lograr en toda la isla el mismo efecto que tuvo en San Juan. “Va a tener que hacer ajustes para poder llegar y penetrar unos sectores, como Las Marías”, mencionó al también aludir al segmento de electores que no están identificados con ningún partido.

Añadió que en lo que respecta al municipio, Cruz Soto solo deberá “mantenerse actuando como ha actuando con honradez y eficiencia”.

A juicio de Emanuelli, que la alcaldesa se identifique abiertamente como simpatizante de la libre asociación “le da un empuje y es lo que ha dado un empuje a su liderato”.

Cruz Soto revalidó como alcaldesa al obtener sobre 13 mil votos más que su principal opositor, Leo Díaz Urbina, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Los actos de toma de posesión de la alcaldesa están programados para comenzar hoy a las 10:00 de la mañana, en el modernizado parque Luis Muñoz Marín, en Hato Rey.