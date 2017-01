Teme por su vida víctima de exalcalde indultado por exgobernador

Uno de los indultos que concedió el exgobernador Alejandro García Padilla a días de dejar su cargo, fue la exoneración de cargos por abuso sexual y violación a la Ley de Ética Gubernamental al exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez.

Una de las víctimas del exlíder de la Banda Municipal del mencionado pueblo, Lumarie Torres Pérez, habló con NotiUno 630am y expresó sentirse indignada con la acción del exprimer ejecutivo del país.

Esta comentó, además, que no podía creer la noticia del indulto y que una persona de la Junta de Libertad Bajo Palabra se comunicó con ella para notificarle el asunto, a lo cual Torres Pérez manifestó no estar de acuerdo.

“Cuando alguien es culpable, sabe que es culpable. Edgardo Arlequín Vélez sabe que es culpable y yo quiero llevar ese mensaje de que las personas entiendan que no es lo que dice en la calle. Las personas que sentímos ese dolor, inclusive mis hijos, mi familia que no solo yo sufrí. La víctima no es el señor alcalde, la víctima fui yo”.

La exempleada del Municipio de Guayanilla indicó que Arlequín Vélez reside cerca de su casa y que este “puede ver todo lo que pasa en mi casa. Yo temo por mi vida y la vida de mis hijos”.

Sobre qué le diría a García Padilla, la mujer aseguró que le deseaba lo mejor para él y su familia. “Yo voté por usted, yo soy popular y mis mejores deseo para usted y su familia, pero causó un gran daño tanto para mi familia, como para mí. Sinceramente, de corazón le deseo lo mejor”.

Torres no descarta tomar acciones legales. El exalcalde, desde hace unos meses, estaba bajo arresto domiciliario.

Haz click aquí para escuchar el audio