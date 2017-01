Reacciona Bhatia a decisión del Supremo sobre escaños por minoría

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, reaccionó ante la determinación del Tribunal Supremo de no conceder más escaños a aspirantes populares en el Alto Cuerpo bajo la cláusula constitucional de minorías.

“La sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico no me sorprende de su faz. Sus actos y la mayoría que endosa la sentencia hablan por sí solos. Sí es revelador que el Tribunal Supremo no revocara a la Comisión Estatal de Elecciones. La letra de la Constitución es clara y dispone que no puede haber menos de nueve senadores de partidos de minoría en el Senado”, dijo Bhatia en declaraciones escritas.

Dijo que actualmente el Senado se compone de siete senadores del PPD y un senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el senador José Vargas Vidot que no pertenece a partido político alguno.

“Asignarle a Vargas Vidot esa clasificación desmerece su movimiento, la voluntad del pueblo y el texto de la Constitución”, expresó el expresidente senatorial.