Eddie Manso emplaza a nueva alcaldesa de Loíza que no se aumente el sueldo

El saliente alcalde de Loíza, Eddie Manso Fuentes, emplazó el jueves a la alcaldesa entrante, Julia M. Nazario a renunciar, mediante ordenanza municipal, a su nuevo salario como alcaldesa que asciende a 5,500 dólares mensuales a partir de este mes de enero y que se mantenga cobrando, 4,500 dólares.

“Emplazo a la nueva alcaldesa a que considere la situación precaria y fiscal del municipio y renuncie a ese aumento de salario que se da a raíz de la enmienda a la Ley de Municipios autónomos de Puerto Rico. Que renuncie por el déficit del municipio, porque aún no ha puesto un clavo en Loíza, no lo merece, y porque no ha trabajado un solo día”, dijo Manso en declaraciones escritas.

Manso alegó que cuando asumió las riendas del municipio hace 12 años inició con el mismo salario del alcalde saliente, Ferdin Carrrasquillo, de 4,500 dólares. También alegó que ese fue el salario que mantuvo durante los 12 años que estuvo como alcalde.

“Si en verdad Julia Nazario viene a trabajar de corazón y por los loiceños que lo demuestre y sea cónsona con la situación que atraviesa el municipio que renuncie a los 5,500 dólares y reciba la paga de 4,500 dólares hasta que la situación del municipio y su trabajo lo amerite”, enfatizó.

Así pues, el aún primer ejecutivo municipal le hizo un llamado a la entrante alcaldesa a que actúe ante lo que denunció en múltiples ocasiones. “Muchas veces, durante la campaña, Julia Nazario denunció el déficit y los números rojos, ahora le toca actuar, la campaña política ya terminó ahora debe cumplir con lo que le prometió al pueblo”, manifestó Manso.

Asimismo, el alcalde informó que consiente de la crisis que atraviesa el municipio, propuso que su liquidación final le sea pagada por plazos durante varios meses y no en un pago global. De igual manera, dijo que no cobró la pasada quincena del 30 de diciembre. La quincena les fue pagada a los empleados transitorios y a los empleados de carrera y no así a los empleados de confianza incluyéndolo a él.