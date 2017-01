Comisionado PPD: no vale la pena pedir reconsideración al Supremo por Ley de Minorías

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio Acha dijo el jueves que no valdría la pena solicitar una revisión del dictamen del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que le denegó añadir dos escaños más en el Senado bajo la Ley de Minorías, a la vez que objetó que el alto foro judicial haya emitido una sentencia en lugar de una opinión que estableciera un precedente.

“Yo creo que siempre hay cabida (para solicitar una reconsideración). Me parece, a base del resultado y de lo que ha sucedido, que tal vez no valga la pena. Ya tomaron su determinación. Nosotros somos respetuosos de la misma. Por supuesto, que yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que ha pasado, sobretodo con el mecanismo que utilizaron, pero estamos respetuosos con el proceso y lo vamos a acatar”, dijo San Antonio Acha en entrevista radial (NotiUno).

El TSPR resolvió el miércoles que el PPD no tiene derecho a los dos escaños legislativos que reclamaban como parte de la Ley de Minorías cuando la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) les concedió solo cuatro escaños. “En esencia, los recursos ante nuestra consideración plantean la controversia central de si el candidato independiente doctor (José) Vargas Vidot y el candidato de un partido que no pudo retener su franquicia electoral en los comicios generales – (Juan) Dalmau Ramírez-, deben ser considerados para calcular el límite de nueve senadores de partidos de minoría a la luz de la Sección 7 del Artículo tres de nuestra Constitución, supra. Luego de examinar detenidamente los alegatos de las partes, procede confirmar la Resolución emitida por la Comisión Estatal de Elecciones”, reza la sentencia.

Los reclamantes fueron los excandidatos por el distrito senatorial de Guayama, Juan Pablo Hernández y Ángel Rodríguez Otero y el excandidato por el distrito senatorial de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. El Partido Nuevo Progresista (PNP), obtuvo 21 de los 27 escaños del Alto Cuerpo.

“La sorpresa no fue tanto la decisión. Yo creo que el texto de la Constitución, lo que discutieron los constituyentes es claro, que es de aplicación solo a los partidos de minoría y es claro que el senador Vargas Vidot no representa un partido de minoría. Al contrario, es un anti partido. Yo creo que mucha gente votó por él. De hecho fue el senador electo que más votos sacó. ¿Cómo va a ser una minoría”, expresó San Antonio Acha.

“La sorpresa mayor es que el Tribunal Supremo no haya podido emitir una opinión y con esto lo que quiero decir es lo siguiente: el Tribunal Supremo es el que pauta el derecho en el país y es el que interpreta la Constitución y el Tribunal Supremo cuando emite opiniones el país viene llamado a seguirlas… En este caso a pesar que siete jueces dicen por escrito dicen que es una controversia de primera impresión, novel, constitucional e importante dilucidar, no logran emitir una opinión y emiten un sentencia”, señaló.

Dijo que la sentencia viene a ser un mecanismo para resolver la controversia pero no para establecer precedente en derecho.

“Eso para mí es desilusionante y es sorpresivo”, agregó al advertir que si en el futuro hay una situación parecida, pero a la inversa, no hay una opinión del Supremo que sirva como fundamento.