Aponte Hernández le sale al paso a Héctor Ferrer

El presidente de la Comisión de Asuntos Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, aseguró esta mañana que el Partido Popular Democrático (PPD) se encuentra a punto de desaparecer como institución que persigue administrar la colonia.

“El liderato del partido popular se ha dado cuenta de que la admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de la Unión está muy cerca y es por eso que han montado una campaña de miedo, con el objetivo de confundir al pueblo. Eso no va a suceder. Nuestra gente ya conoce lo que el Estado Libre Asociado (ELA) daba y lo que nos ha quitado, mantenernos como ciudadanos de segunda clase sin oportunidades de desarrollo y quiebra total. La realidad, que ni tan siquiera los líderes del PPD pueden negar, es que esta inmoral condición colonial que nos dejaron ha producido un Puerto Rico desolado, sin oportunidades de trabajo y con una recesión nunca antes vista en la historia moderna del hemisferio Americano”, sostuvo Aponte Hernández en declaraciones escritas.



Las expresiones del expresidente de la Cámara de Representantes surgen luego que el exrepresentante Héctor Ferrer Ríos, arremetiera contra el Acta de Admisión de Puerto Rico, radicada ayer, miércoles, en el Congreso por la nueva comisionada residente, Jenniffer González Colón.

Aponte Hernández catalogó las expresiones del también excandidato a la comisaría residente por el PPD como el “abrir de ojos a una realidad innegable: la admisión de Puerto Rico y la muerte del ELA”.

“Ferrer (Ríos) se ha dado cuenta que el Partido Nuevo Progresista (PNP) está tomando acciones concretas a favor de la admisión, y que, como dice el argot popular, ese tren ya dejo la estación, la estadidad está encaminada y no se puede detener”, añadió el líder legislativo.

Aponte Hernández, junto al Presidente entrante de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez y el representante por el Distrito #15, Joel Franqui, junto a otros líderes del PNP, acompañaron a González durante la radicación del proyecto de admisión que establece un proceso para conseguir la estadidad, luego de que se celebre el plebiscito de ratificación a los resultados del 2012 el cual estará avalado por el Congreso, bajo el amparo de la ley federal (P.L. 113-76). El proyecto subraya la propia política pública de los Estados Unidos, que determina que Puerto Rico pueda escoger entre la estadidad y la independencia.

Por otra parte, el representante del PNP cuestionó las intenciones de varios líderes del PPD, incluyendo a Ferrer Ríos y al exgobernador Aníbal Acevedo Vila, de invertir grandes cantidades de dinero en contra del proceso de admisión.

“Cuando tenían el control de la administración pública, estas personas no invirtieron nada en impulsar la economía de Puerto Rico, mejorar la calidad de vida de nuestras familias y crear empleos, fueron más allá, después de un acuerdo sin precedente para aprobar una consulta de estatus en el 2005, no cumplieron su palabra . Ahora que el pueblo les pasó factura por todos sus desaciertos, pretenden ir a Washington DC a cabildear en contra de la decisión de nuestro pueblo. Quieren que nuestra gente continúe sufriendo las faltas de oportunidades, falta de empleo y de servicios de calidad. No invirtiendo esfuerzos y recursos para mejorar nuestra calidad de vida, pero para hacerle daño al pueblo, si aparecen. A ese liderato les digo que Puerto Rico se va a levantar y que la admisión no la podrán detener”.