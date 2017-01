Estadounidenses arremeten contra boricuas que desean la estadidad

Luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares juramentara el pasado lunes como el undécimo mandatario ejecutivo de Puerto Rico y asegurara que la estadidad llegará bajo su gobierno, medios internacionales reseñaron el momento histórico y los comentarios de ciudadanos a través de las redes sociales no se hicieron esperar.

El portal de noticias de Yahoo tituló su noticia: “Puerto Rico’s new gov promises immediate push for statehood” y cientos de comentarios inundaron la Internet.

Algunos de ellos indican que no pagarán la deuda del país y que es mejor que la isla sea independiente. Otros llaman hasta “parásitos” y “sanguijuelas” a los puertorriqueños.

Se espera que en el día de hoy, Rosselló junto a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, presenten en el Congreso un proyecto de anexión de Puerto Rico con Estados Unidos.

Lee varios de los fuertes comentarios:

-¿Estado? Déles su independencia.

-Quieren que los contribuyentes estadounidenses paguen su fianza.

-¿Estado? No es una oportunidad – ¿por qué querríamos efectivamente agregar dos demócratas más al Senado y otros cinco demócratas a la Cámara?

-No buscar la “condición de Estado”, sino más bien “estado de bienestar”.

-Lo que quieren es que pague, no estoy pagando por Puerto Rico

-Puerto Rico es un caso de cesta y un parásito perpetuo. Es una sanguijuela sangrienta firmemente unida a los Estados Unidos. Deshazte de estos perdedores. Independencia AHORA !!!

-Parásitos que quieren un rescate de contribuyentes. No, gracias.

-Ya, vamos a asumir su corrupción y la deuda! ¡NO! La independencia es el camino a seguir!

Haz click aquí para ver más