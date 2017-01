Lúgaro asegura que votaría por la independencia en un plebiscito

Alexandra Lúgaro, excandidata independiente a la gobernación, dijo hoy que votaría por la independencia en un plebiscito avalado por el Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, aclaró que “en estos momentos no tenemos sustentabilidad alimentaria ni energética, por lo que la única movida descolonizadora sería la estadidad. Yo no pediría la estadidad, no votaría la estadidad, pero estoy trabajando dentro de un marco realista”.

Según Lúgaro, la alternativa sería la estadidad, porque es “la respuesta inmediata, porque permitiría afrontar las carencias de Puerto Rico”.

No obstante, insistió a una emisora nacional (Wapa) en que “yo trabajaría por fortalecer a mi país, para que sea independiente, aunque mi voto representa un solo triste voto. Pero en un plebiscito avalado por el Congreso (de EEUU) votaría por la independencia”.