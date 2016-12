Renuncia Ángel Crespo a jefatura de Bomberos y AEMEAD

El jefe del Cuerpo de Bomberos y director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Ángel A. Crespo Ortiz, anuncia hoy en la mañana su dimisión al cargo para “conceder espacio” al gobernador entrante, Ricardo Rosselló Nevares a que nombre funcionarios de confianza a esos puestos.

Según el parte de prensa de su renuncia, Crespo Ortiz se va “con la satisfacción de haber cumplido todas sus metas al servicio del pueblo de Puerto Rico” tras haber reflexionado sobre su permanencia en ese puesto. El ahora exjefe de Bomberos, cargo que podía sostener hasta 2019, explicó que no dará una “batalla personalista” por permanecer en sus dos puestos, pues “la consecución de mis metas y objetivos logrados me permite cerrar este ciclo anticipadamente”.

Asimismo, Crespo Ortiz ya le comunicó la decisión a Rosselló para que se vaya pensando en su reemplazo.

“Le he comunicado al gobernador electo mi decisión de renunciar a todas las posiciones que actualmente ocupo en el servicio público, efectivo el 31 de diciembre, de modo que él pueda seleccionar a las personas de su confianza para llenar las referidas posiciones y constituir su equipo de trabajo. He decido no dar una batalla por un interés personalista (porque) me parece que es sabio dejar el puesto disponible para que el gobernador electo pueda llevar a cabo su política pública”, indicó el exjefe.

No obstante de la renuncia, el también exdirector ejecutivo de AEMEAD destacó que culmina este ciclo “bien satisfecho y agradecido” de haber dirigido a los 1,700 hombres y mujeres que componen Bomberos, los 200 respondedores de emergencia y todos los alcaldes que “creyeron en él para servirle con responsabilidad a la ciudadanía”.

“Recordando mis años de servicio en los Bomberos, la primera imagen que tengo es montado en un camión con mi capacete y equipo, y ver niños bajando los cristales de los autos para decirnos ‘adiós’ mientras nosotros sonamos la trompeta de nuestro camión. Así que esto ha sido una carrera muy bonita y concluyo con la satisfacción de un deber cumplido”, recordó y ahneló Crespo Ortiz.