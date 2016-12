Obama sanciona a Moscú por los ciberataques rusos en la campaña electoral

Han ordenado el cierre de una escuela angloamericana en Moscú. También el cierre del acceso que conduce a la casa de vacaciones de la embajada estadounidense en Rusia. Putin responde así a Obama. El todavía presidente de los Estados Unidos expulsa de su país a 35 diplomáticos rusos. Estos son dos de ellos, acusados de ciberespionaje y de ataques informáticos que dañaron la campaña demócrata de Hillary Clinton. Según la CIA para favorecer a Donald Trump. El ya presidente electo no aclara si piensa revocar las medidas cuando tome posesión del cargo, el próximo 20 de enero. “Es hora de que nuestro país pase a cosas mayores y mejores”, dice en este ambiguo mensaje, en el que, afirma, que se reunirá con los servicios de inteligencia, esos a los que criticaba en el pasado. Además Obama también ha ordenado el cierre inmediato de dos centros prioritarios del gobierno ruso en Maryland y Nueva York. Así como la congelación de activos de diferentes organismos rusos. Y advierte que estas sanciones no serán las únicas, que, incluso, algunas no se harán públicas. Se le agota el tiempo, ya que, en 22 días,Trump será presidente. Reuters