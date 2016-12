Mónica Villaverde buscará más interés de jóvenes por el arte

La artista de profesión Mónica Villaverde buscará desde la rectoría de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño retener a los jóvenes profesionales en la isla, así como impulsar el interés por el arte de los niños y adolescentes.

Tras ser designada por el gobernador electo, Ricardo Rosselló, Villaverde destacó en exclusiva con Metro que una de sus prioridades será aumentar la matrícula de la institución, mientras señaló que tan pronto se reúna con el equipo de transición trazará los retos y metas de la Escuela, pues admitió que, como no ha trabajado allí, desconoce el funcionamiento y la estabilidad de la institución.

“Quisiera que podamos retener el talento y exportar los servicios y productos hechos localmente”, dijo Villaverde, mientras sostuvo que, para echar a Puerto Rico hacia delante, los jóvenes profesionales son una pieza clave. “Aquí hay mucho talento en Puerto Rico. Cuando me fui allá (Nueva York), me di cuenta de que el talento de aquí es increíble”, manifestó.

No obstante, Villaverde reveló que es ejemplo de lo que profesa, ya que, tras vivir siete años en Nueva York, decidió regresar a la isla donde se le hizo cuesta arriba encontrar un buen trabajo para subsistir. “Aquí se me hacía difícil conseguir una posición dentro de mi preparación que fuese con un salario congruente a mi preparación”, dijo. Declaró, además, que “se me ha hecho bien duro profesionalmente haber regresado a la isla. Me he estado moviendo constantemente, básicamente inventándomelas para poder quedarme aquí haciendo lo que amo”.

Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de regresar y que valió la pena todo el esfuerzo.

La designada rectora trabaja como maestra de Arte y Diseño de la Academia Perpetuo Socorro. Tras llegar a la isla, fue profesora de Artes en la Universidad Interamericana de San Germán y de Publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón. Además, comenzó su propia marca en Santurce POP, colectivo de artistas locales, que vende productos para los amantes de las mascotas.