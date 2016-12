Rosselló pide break para ver sugerencias UPR

El gobernador electo, Ricardo Rosselló, indicó ayer que no ha evaluado la propuesta de la Junta de Control Fiscal sobre cambios al costo de matrícula de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en busca de evitar la dependencia del Gobierno central.

“El 80 % de las propuestas están contenidas dentro del plan para Puerto Rico y dentro de nuestro plan programático”, dijo Rosselló a los periodistas en reacción a la carta que le cursó el ente federal a él y al gobernador Alejandro García Padilla.

En la misiva, la Junta establece que el costo de matrícula de la Universidad requiere altos niveles de subsidios del Gobierno central. Además, señala que se deben cambiar los costos de matrícula en que las personas paguen de acuerdo con su nivel de ingreso, lo que significaría la eliminación de la fórmula.

No obstante, sobre esa propuesta, Rosselló señaló que “todavía no he podido evaluarla con detenimiento. Lo cierto es que… Lo importante es que se ha establecido la situación actual de Puerto Rico y que la política pública que nosotros nos hemos comprometido con el pueblo va en la dirección de tener un manejo sano de las finanzas públicas”.

Reiteró además que “vamos a tener que tomar acción rápido una vez empiece nuestra administración”.

Previo a ser electo, Rosselló detalló en exclusiva con Metro su plan para la UPR, en el que aseguró que no consolidará recintos ni tocaría la fórmula presupuestaria. En ese entonces reconoció que, aunque no tocaría la fórmula que separa el 9.6 % de los ingresos del fondo general para dirigirlos a la UPR, es cada vez más difícil debido a la crisis fiscal. Para combatir esa situación, propuso reorientar los recursos del Gobierno que se pagan a empresas privadas y se contraten a través de la UPR para aliviar el fondo sin tener que aumentar el costo de matrícula.