Peligran fondos federales para el transporte marítimo

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) alertará a la Agencia Federal de Transportación sobre las recomendaciones que hizo la Junta de Supervisión Fiscal federal en cuanto a un posible recorte en los subsidios para la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) .

El servicio a Vieques y Culebra cuesta entre $30 y $35 y lo subsidia el Gobierno federal y la aportación de los viajeros.

La portavoz del DTOP, Aracelis Otero, puntualizó que la tarifa de los viajen en barco a Vieques y Culebra no se aumentarán. No obstante, si se eliminara definitivamente los subsidios federales, no se vislumbraría incrementarlos a esa cantidad estimada.

“No puedes discriminar por quienes utilizan el servicio”, indicó Otero a Metro.

“Un poco el secretario [Miguel Torres] va a decirles que la junta se ha expresado y cualquier cambio que ocurra en términos tarifarios, el Gobierno de Puerto Rico tiene que tener el aval del gobierno federal, quien no permite el aumento en las tarifas”, explicó la funcionaria.