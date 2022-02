Laura Bozzo estremece Internet con foto en bikini

Cuando entrenas dos horas diarias no pasan los años por eso me río si me dicen vieja😜 pic.twitter.com/QYkaxtkv1m

La conductora peruana Laura Bozzo publicó una fotografía en la que aparece en traje de baño durante una visita a la localidad de Paracas, Perú, y recibió una ola de críticas tan grande en las redes sociales que terminó respondiendo a sus detractores: “me río si me dicen vieja”.

Bozzo, cuyo programa en México fue cancelado en 2015, tiene 64 años, pero ella misma asegura que su estilo de vida saludable y el ejercicio que practica la mantiene joven, a pesar de lo que los usuarios de redes sociales digan.

“Cuando entrenas dos horas diarias no pasan los años por eso me río si me dicen vieja”, se lee en su cuenta de Twitter, @LauraBozzo. “Hay que empezar desde muy jóvenes hacer ejercicio así lograrás que no pasen los años”.

No es la primera vez que Laura comparte fotos en traje de baño, pero esta foto en particular estremeció las redes sociales y puso a la peruana, una vez más, en el ojo del huracán.