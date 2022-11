Maestros de San Juan denuncian maltrato laboral by Metro Puerto Rico

Las condiciones laborales en el sistema educativo del municipio de San Juan van de mal en peor. Al menos así lo denuncian un grupo de maestros en una misiva que fue enviada a la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz.

De acuerdo con la carta, a la que Metro tuvo acceso, en las escuelas no hay un ambiente organizado “debido a la violación crasa de los derechos laborales o derechos básicos de cualquier empleado aun siendo contratista”.

“Por ejemplo, derecho a la licencia por maternidad, derecho a la lactancia, acomodos razonables y derechos relacionados con la seguridad y protección del empleado. Si un maestro sufre algún accidente, no tiene ningún tipo de protección a su salud y seguridad. El hecho de estar embarazada puede ser un criterio para evitar la recontratación de una maestra, aspectos que han sido verbalizados por los directivos del Sistema Educativo. Además, y según las normas de la institución, se nos debe evaluar en varias ocasiones durante el año escolar, sin embargo a varios maestros y entrenadores deportivos se les canceló el contrato y/o no fueron recontratados y nunca fueron evaluados. Al enterarse de la decisión administrativa, solicitaron sus evaluaciones y se les fue negada o se utilizó como referencia evaluaciones deficientes hechas por coordinadores que llevaban más de cinco meses fuera de su puesto”, reza el escrito.

Los maestros, quienes prefieren no ser identificados por miedo a represalias, alegan que han sido objeto de humillaciones, amenazas de perder el trabajo y hostigamiento laboral. Además,los educadores aseguran que el nuevo personal no es orientado como corresponde, pero sí reciben reprimendas cunado no cumplen con los procesos establecidos por el sistema.

“Maestros han sido sancionados por no entregar documentos a tiempo y se les ha amenazado a los demás con no cobrar, consecuencia de no haber recibido una orientación formal por parte de la administración. Lamentablemente, en nuestras escuelas, se promueve la cultura de la desinformación, lo que perjudica nuestra labor y nuestro ambiente laboral”, indican.

No es la primera vez que los maestros denuncian irregularidades en el ambiente laboral de las instituciones educativas bajo el municipio de San Juan.

De hecho, la directora del Sistema Educativo Municipal de San Juan, Evelyn Lafontaine, reconoció que la situación de los contratos les ha traído conflicto con los maestros, “pero que estaban en las gestiones para que los profesores se convirtieran en empleados del Municipio. Sin embargo, ha transcurrido más de un año desde estas declaraciones y las condiciones laborales de los maestros han empeorado”. Metro hizo gestiones para obtener reacción de la alcadesa pero como esta está hospitalizada aún no ha podido leer la misiva enviada por los maestros el pasado 31 de julio.