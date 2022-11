Héctor Ferrer apoyó resolución para poner un IVA en el país

Extracto del diario de sesiones- Héctor Ferrer by Metro Puerto Rico

“La mejor manera de recaudar unos fondos que no están llegando al Gobierno es con este sales tax o IVA”.—Héctor Ferrer, exrepresentante, expresiones de junio de 2002, cuando defendió una resolución del presidente Vizcarrondo para investigar la implantación de un nuevo sistema contributivo en la isla.

“Son contextos históricos diferentes”. Con esta frase el exrepresentante Héctor Ferrer justificó haber defendido en 2002 una resolución del entonces presidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo, en la que se solicitaba una investigación sobre la viabilidad de implantar una “nueva estructura contributiva que descanse en dos tipos de impuestos”: uno sobre los ingresos de los individuos y corporaciones y otro sobre el consumo, “al valor agregado o IVA”.

“Todos sabemos que hay cientos de personas que no cumplen con su responsabilidad, que hay millones de dólares que no podemos recaudar y que la mejor manera de recaudar unos fondos que no están llegando al Gobierno es con este sales tax o IVA”, manifestó el expresidente del Partido Popular Democrático (PPD) el 3 de junio de 2002.

Ahora el exlegislador explica a Metro que “voté a favor de la investigación”, que fue aprobada “por unanimidad por las tres delegaciones (PPD, PIP y PNP)” en ese momento, porque entendió pertinente buscar alternativas al sistema que había. La Resolución de la Cámara 3002 se presentó luego de que Vizcarrondo viajara a España y conociera el IVA, “que estaba en un 6 o 7 %, con una economía saludable”.

“Una cosa es estar a favor de la resolución y otra del sistema (contributivo)”, explicó Ferrer, tras destacar que en ese momento hacía falta buscar “cuál es el sistema que funciona en el país”.

“La economía de 2002 no es la misma economía de 2014. Hoy un IVA de la manera que lo está presentando el Gobierno acelera la contracción económica del país”, sentenció.

Ferrer destacó que, así como se conformó esa investigación, la gobernadora Sila Calderón ordenó un informe a una firma de consultoría financiera para que también determinara cuál sería el mejor sistema contributivo para la isla. En este informe sí estuvo la recomendación de implantar un IVA, pero las conclusiones no fueron tomadas en consideración, ya que en ese cuatrienio no se aprobó ninguna reforma contributiva.