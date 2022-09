Con nuevo representante la Junta de la AEE

Certificación Oficial al DACO firmada por candidatos a la Junta de la AEE by Belinda Mills

Unos 3,569 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) seleccionaron al excomisionado del Partido Popular Democrático y abogado Luis Santini Gaudier como el nuevo representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de esta corporación pública, se informó en un documento del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) al que Metro tuvo acceso.

El documento reveló que de las 8,827 papeletas recibidas, 7,574 eran válidas, y que Santini Gaudier resultó elegido por encima de Edgardo Vázquez (1,236 votos), John Miller (884), Eduardo López (805), Miguel Méndez (616) y Yohel Socarrás (464).

Sobre el particular, el secretario del DACO, Nery Adames, indicó que se trata de una filtración de documentos, por lo que no puede validar la información, en tanto no sea evaluada por el gobernador. Indicó que, contrario a lo que denunció Miller sobre la falta de transparencia en el proceso porque solo enviaron 10,000 papeletas, “el proceso ha sido limpio y absolutamente participativo” y se envuaron un total de 1,342,394 papeletas.