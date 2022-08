Tocan el bolsillo de esposa de Román

Sanción a maestros incluye a la esposa del Secretario de Educación by MetroPuertoRico

La amenaza del secretario del Departamento Educación (DE), Rafael Román Meléndez, de aplicar el reglamento a todo el personal de escuela pública que participó en la manifestación del pasado 14 y 15 de enero al parecer también afectó a su propia esposa, que verá una disminución de $180.00 en su cheque del próximo 14 de marzo.

De acuerdo con un memorando enviado a los maestros el pasado 10 de marzo —el que Metro tiene en su poder— a la esposa del titular del DE, Vivian Torres Chervoni, una maestra de nivel intermedio, le serán descontado de su salario los dos días en que miles de maestros paralizaron la enseñanza en los planteles públicos en repudio a la Ley 160-2013, que reestructuró el Sistema de Retiro para Maestros.

Torres Chervoni no formó parte de las protestas que se observaron en las afueras de cientos de escuelas alrededor del país. No obstante, al no presentarse a su lugar de trabajo por recomendación de su esposo y no mostrar una justificación razonable para su ausencia, el DE le aplicó la misma penalidad que les impuso a miles de trabajadores de la agencia.

En ese sentido, Educación dejará de desembolsar $7.5 millones a más de 30 mil maestros.

De igual forma, el descuento tiene un efecto adverso en la acumulación de balances de licencias. En el caso del personal docente específicamente, se afectará la acumulación de los 40 días de vacaciones para ser disfrutados en junio y julio, ya que este balance se computa a base a los días trabajados en el mes.

