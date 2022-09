Supremo deniega solicitud del Gobierno para aplicar la Ley 160

Resolucion_CT-2014-2_CT-2014-3 by MetroPuertoRico

El máximo foro judicial mantuvo congelada la implementación de la Ley 160 ante la radicación de dos demandas que la califican de inconstitucional.

El Tribunal Supremo declaró hoy no ha lugar la moción de reconsideración presentada por la Procuradora General para que no se detuviera la entrada en vigor de la Ley 160, que reforma el Sistema de Retiro de Maestros (SRM), lo que significa que la legislación sigue sin entrar en efecto, hasta tanto se vean los recursos legales presentados por el magisterio. Anteriormente, el Supremo detuvo el estatuto y nombró un comisionado especial que debe rendir un informe en o antes del 7 de febrero. Ayer, el alto foro mantuvo la paralización de los efectos de la legislación que se pasó en plena navidad.

Mediante una resolución, el máximo foro judicial del país defendió el interdicto emitido semanas atrás para detener la entrada en vigor de la Ley 160 porque “el Poder Judicial tiene la facultad de emitir un injuction cuando una demanda contiene alegaciones tan serias, sustanciales, difíciles y dudosas que la convierten en materia prima para un buen litigio”.

La resolución fue aprobada con los votos de cinco jueces (un voto particular de conformidad de los jueces Mildred Pabón Charneco y Luis Estrella Martínez). El juez presidente, Federico Hernández Denton, emitió un voto particular disidente al que se unió la jueza asociada Liana Fiol Matta. La jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez también emitió un voto particular disidente, mientras que el juez Roberto Feliberti Cintrón se abstuvo.

La resolución explica que, aunque todavía no se haya realizado una vista evidenciaria para ver los argumentos de las partes, como las demandas presentadas por Educamos y la Asociación de Maestros —que fueron unificadas en una sola demanda con esta resolución— alegan una “violación constitucional ‘no es necesario demostrar daño irreparable’”.

También se señala que no se trata de una “paralización de la ley”, sino “más bien sobre su amplitud y alcance”.

Ante la solicitud de la parte demandante de que se les dé más tiempo para presentar los argumentos, el Supremo le permitió al comisionado especial encargado del caso, Ángel Pagán Ocasio, que mañana determine “cuánto tiempo adicional necesita para realizar su encomienda”.

Hoy se supone que fuera la primera vista evidenciaria del caso, pero se pospuso para el miércoles. Mañana el comité de diálogo continuará la evaluación de los documentos del Gobierno y el Frente Amplio en Defensa del SRM presentará su análisis en torno al impacto de la Ley 160.

