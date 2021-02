“Open House” virtual en Universidad Adventista de las Antillas

Estudiar una carrera universitaria siempre es una buena decisión y, completarla en una institución que ofrezca educación y servicios de excelencia, debe ser la meta de todo estudiante. Es por eso que la Universidad Adventista de las Antillas (UAA) realizará un “Open House Virtual” el jueves, 11 de febrero, con el fin de que los estudiantes que deseen iniciar estudios o solicitar transferencia a la institución puedan conocer la diversidad de programas académicos, servicios y ayudas que ofrece UAA, así como aclarar sus dudas. La actividad iniciará con un FaceBook Live, a través de uaapuertorico, luego se realizarán las orientaciones académicas de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. por la plataforma Zoom.

Entre los múltiples servicios que ofrece la Universidad Adventista de las Antillas figuran las residencias, instalaciones deportivas, Centro de Aprendizaje y Recursos Tecnológicos, y actividades de apoyo social y espiritual, entre otros.

“El último año ha presentado grandes retos, por lo que estamos más comprometidos que nunca con proveer el apoyo espiritual a nuestros estudiantes para que puedan alcanzar sus metas”, expresó el Dr. Jaime Iván López Rivera, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles.

La Universidad Adventista de las Antillas, ofrece certificaciones, grados asociados, bachilleratos y maestrías en áreas de ciencias, salud, tecnología, educación, administración de empresas, historia, trabajo social, entre otros. Además, este semestre incorporó el bachillerato en diseño gráfico, una profesión que ofrece múltiples posibilidades.

La institución cuenta con innovadoras herramientas tecnológicas, como los son los laboratorios virtuales que permite que, inclusive aquellos que estudian en modalidad remoto o híbrida, puedan tener una experiencia educativa completa.

Un hecho importante es que la UAA está acreditada por prestigiosas organizaciones globales que validan la excelencia de su educación, tales como Middle States Association Colleges and Secondary Schools (MSACSS), Adventist Acreditation Association (AAA), Junta de Instituciones Post Secudarias (JIP), Comission on Acreditation for Respiratory Care (CoARC) y Comission of Collegiate Nursing Education (CCNE).

Por otra parte, el programa de Educación de la Universidad Adventista de las Antillas prepara a los estudiantes para cumplir con los requisitos generales para la certificación de maestros en Puerto Rico. Además, ofrecen la certificación en Educación Especial que capacita al estudiante para manejar a esta población lo que, a tono con esta nueva ley, es una ventaja competitiva para sus egresados.

“Anualmente estudiantes de Puerto Rico y un promedio de otros 29 países escogen a la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez como su centro de estudios y queremos que otros se beneficien de esta experiencia”, dijo López.

Con el fin de presentarles la experiencia en UAA y cómo pueden obtener su futuro exitoso, durante el “Open House” virtual los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con la facultad de los departamentos académicos, decanos, directores y coordinadores de programas, y con líderes y representantes de las áreas de servicios.

Los interesados deben registrarse accediendo el siguiente enlace:

Para información adicional, no dude en comunicarse con nuestra oficina al (787) 834-9595 exts. 2627, 2327 o al (787) 698-1425.