Los totalmente nuevos FORD F-150 y MUSTANG MACH-E ganan los reconocimientos de camioneta y vehículo utilitario (SUV) del año en Norteamérica

DEARBORN, Mich., 22 de enero de 2021 – Ford comienza 2021 con dos codiciados reconocimientos, ya que el nuevo Mustang Mach-E totalmente eléctrico y la nueva Ford F-150 fueron nombradas North American Utility y Truck of the Year, respectivamente.

“Este reconocimiento para Mustang Mach-E y F-150 es una validación no solo para nuestra marca, sino también para nuestro equipo de Ford, que continúa innovando y cumpliendo su compromiso de crear productos y servicios imprescindibles”, dijo Kumar Galhotra, presidente de Ford Americas e IMG. "Los premios de Vehículo Utilitario y Camioneta del Año de Norteamérica se encuentran entre los más prestigiosos de la industria y esta distinción sirve como un logro que culmina años de arduo trabajo para los equipos Mustang Mach-E y F-150".

Es la primera vez desde 2014 que la misma marca gana varios de estos premios en el mismo año.

Ford dio vida al nuevo y totalmente eléctrico Mustang Mach-E a través de un proceso de desarrollo enfocado completamente en las necesidades y deseos del cliente, lo que resultó en una SUV elegante y hermosa que ofrece una conducción y manejo enérgicos, con lo último en tecnología de vehículos conectados que va mejorando con el tiempo.

Este es el tercero de una serie de premios recientes en que ambos modelos, el Mustang Mach-E y la F-150, fueron reconocidos: los dos recibieron galardones en diciembre como Vehículo Eléctrico de Lujo y Camioneta, respectivamente, en los premios Edmunds Top Rated, además del reconocimiento como Auto Verde y Camioneta Verde del Año 2021, respectivamente, otorgados por la revista especializada Green Car Journal.

El Mustang Mach-E también fue nombrado Mejor auto para comprar en 2021 por The Car Connection y Green Car Reports a principios de este mes.

La totalmente nueva F-150 está especialmente diseñada para ser la F-150 más resistente y productiva de la historia, con el objetivo de remolcar y cargar más que cualquier camioneta de tamaño completo de servicio liviano e introducir características completamente nuevas para aumentar la productividad del cliente. La F-150 tiene innovaciones para vehículos conectados, como actualizaciones inalámbricas que ayudan a mantenerla a la vanguardia de la tecnología con propósito, así como un nuevo tren motriz híbrido PowerBoost™ de 3.5 litros disponible con Pro Power Onboard™: un generador de potencia integrado.

Los premios de Vehículo Utilitario y Camioneta del Año de Norteamérica tienen como objetivo reconocer los vehículos nuevos más destacados del año. Estos vehículos son puntos de referencia en sus segmentos basados ​​en factores que incluyen innovación, diseño, seguridad, manejo, satisfacción del conductor y valor por el precio.

La organización otorga tres premios: "Auto del Año en Norteamérica ", "Vehículo Utilitario del Año en Norteamérica " y “Truck del Año en Norteamérica”. Los premios son otorgados por un jurado independiente de periodistas automotrices de los Estados Unidos y Canadá en lugar de una sola publicación, sitio web, estación de radio o televisión.

Los premios Vehículo Utilitario y Camioneta del Año en Norteamérica son solo dos de los muchos galardones que Mustang Mach-E y F-150 han ganado en los últimos meses:

Ford F-150

Detroit Free Press Truck of the Year – Detroit Free Press

Green Truck of the Year – Green Car Journal

Best Buy Award – Kelley Blue Book

Edmunds Top Rated Truck – Edmunds.com

Ford Mustang Mach-E

Green Car of the Year – Green Car Journal

Edmunds Top Rated Luxury EV – Edmunds

Best Car to Buy 2021- The Car Connection

Best Electric Car to Buy 2021 – The Car Connection

Best Crossover to Buy 2021 – The Car Connection

Best Car to Buy 2021 – Green Car Reports

