Conoce las opciones que tienes para obtener un ahorro contributivo

Solicitaste una prórroga de tu planilla, y tienes hasta el 15 de enero para radicarla, pero estás buscando como recibir un ahorro contributivo. Una IRA es la herramienta que te permite obtener recibir esos ahorros contributivos. Existen productos deducibles y productos no deducibles. Si la aportación la va a llevar a cabo en un producto deducible recibirás una deducción contributiva de acuerdo a la cantidad de la aportación. La aportación máxima es de hasta $5,000 por individuo o de $10,000 por matrimonio. De acuerdo a la cantidad de su aportación y a su tasa contributiva actual, será el ahorro contributivo.

Existen varios tipos de cuentas IRAs, en las que puedes invertir tu dinero, luego de determinar cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo. Para hacerlo, debes establecer un balance entre tu personalidad y qué expectativas tienes con respecto a tus inversiones. Si la seguridad es lo más importante, y te inclinas hacia un perfil conservador que pretende reducir al mínimo el riesgo, te conviene poner tu dinero en instrumentos con rendimiento garantizado. Mientras, si buscas que tu dinero crezca a largo plazo o aumente de valor en el mercado, puedes seleccionar un instrumento que invierta en bonos y acciones de capital. También es importante tomar en consideración cual va a ser tu edad de retiro. Esto te ayudará a definir si la aportación que vas a llevar a cabo la puedes hacer a corto o largo plazo.

En Oriental tenemos varios productos que se ajustan a tus necesidades. Por ejemplo, la CD IRA1 es un certificado de depósito que ofrece un rendimiento fijo de acuerdo al término que selecciones, desde 1 hasta 5 años. Este tipo de IRA se recomienda para personas que buscan seguridad del principal y un rendimiento fijo garantizado. Mientras, la Diversified Growth IRA (DGI)2 es una IRA de rendimiento variable que invierte en bonos y en acciones y es manejada por un grupo de expertos en la administración de fondos de inversión. Es la IRA con mayor potencial de crecimiento a largo plazo en estos momentos. Además, es muy accesible ya que te permite hacer aportaciones mensuales desde un mínimo de $25.00 a un máximo de $416.66 a través de una transferencia automática de una cuenta de Oriental o cualquier institución financiera a la DGI a plazos.

Para conocer más sobre esta IRA, pueden llamarnos al 787-777-7777, visitar cualquier de nuestras sucursales alrededor de la Isla o a través de nuestra página www.orientalbank.com.

Legales:

(1) Sólo para individuos. Mínimo de apertura $250. Penalidades por retiro prematuro consistirán de 365 días de intereses sobre la cantidad del retiro prematuro. Penalidad contributiva de 10% (15% en ciertos casos) por retiro prematuro si no cumple con ninguna de las condiciones permitidas por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Otros cargos: Distribución por cheque $14.99; Transferencia a una cuenta IRA de otra institución $54.99. (2) Sólo para individuos residentes en Puerto Rico. La Diversified Growth IRA o DGI no está asegurada por el FDIC, no es un depósito ni obligación de Oriental Bank, y no está garantizada por este, y está sujeta a riesgo de inversión, incluyendo la posible pérdida del principal invertido. También conlleva mayores riesgos por el uso de dinero prestado para apalancar (“leverage”) la base de activos del fideicomiso de la Diversified Growth IRA. Solicite el “Prospectus” de la DGI en cualquiera de nuestras sucursales o en las oficinas de Oriental Financial Services Corp. (distribuidor autorizado), Miembro FINRA/SIPC, y léalo cuidadosamente antes de invertir. Balance mínimo de apertura: $250. Cargos por retiro de inversión (si la razón para el retiro no es haber cumplido los 60 años de edad, muerte, incapacidad, o desempleo del participante); 5% del balance de la inversión si se retira durante el primer año; 4% del balance de la inversión si se retira durante el segundo año, 3% del balance de la inversión si se retira durante el tercer año, 2% del balance de la inversión si se retira durante el cuarto año; y 1% del balance de la inversión si se retira durante el quinto año. Se cobrará un cargo por transferencia (“rollover fee”) de $54.99 por cada transferencia a una IRA en otra institución. Sujeto a una penalidad contributiva de 10% (15% en ciertos casos) por retiro prematuro en si no cumple con ninguna de las condiciones permitidas por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Conlleva un cargo anual de 1.80% por administración y otros servicios. Este cargo anual se calcula a base del promedio del total de activos del fideicomiso de la DGI. Productos ofrecidos por Oriental Bank. Oriental Bank es una subsidiaria de OFG Bancorp. ©2021 Derechos Reservados.