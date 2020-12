Nuevo Liderato en la Asociación de la Industria Farmacéutica

San Juan, Puerto Rico (2 de diciembre de 2020) – Los miembros de la Asociación de la Industria Farmacéutica de PR, Inc. (PIA) eligieron nuevos directores a su Junta Directiva y Comité Ejecutivo en la 31ra Asamblea Anual, celebrada virtualmente el 12 de noviembre de 2020.

Los nuevos miembros electos a la Junta son: Ileana Quiñones (iPR Pharmaceuticals, parte de AstraZeneca), quien ahora es presidenta, Alejandro Drevón (AbbVie), Elsa Saavedra (AstraZeneca), David L. Thompson (AbbVie), Brenda Torres (Amgen), Patricia Bottmann (J&J), Victor Cruz (Lilly) y Javier F. Deida (Pfizer). Permanecen como miembros de Junta, Andrew Espejo (BMS) y Rocío Díaz (Genentech).

El Comité Ejecutivo de PIA ahora estará formado por Ileana Quiñones, Alejandro Drevón como vicepresidente, Elsa Saavedra como secretaria y David L. Thompson como tesorero.

Como presidenta y gerente general de iPR Pharmaceuticals Inc., Ileana es responsable de las actividades de fabricación y cadena de suministros en la planta, ubicada en Canóvanas. Ileana posee un Bachillerato en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico y tiene amplia experiencia farmacéutica a través de su carrera profesional. Ha trabajado con Merck (MSD PR), Schering Plough, Patheon, Inc. y Hospira, Inc., donde ocupó el cargo de VP “Global Quality for Commercial Quality and Medical Devices Operations”.

PIA agrupa y representa a empresas multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas basadas en la investigación con operaciones en Puerto Rico. Nuestros miembros y afiliados están comprometidos con impulsar un ambiente que fortalezca la competitividad global de la industria biofarmacéutica de Puerto Rico y que se mejoren los resultados de la salud de los ciudadanos. Para obtener más información visite nuestro sitio web www.piapr.org.