The Peek and Pick: Reduce, reusa, reestiliza los looks de tu blogger favorito

En la era de la sostenibilidad, hemos aprendido mucho acerca de cómo la industria de la moda ha impactado el medio ambiente a través del tan mencionado fast-fashion, los productos químicos tóxicos y otras prácticas poco éticas. Por supuesto, también hemos adoptado algunos malos comportamientos, tirando ropa vieja a la basura más cercana y comprando en tiendas media shady en el internet. Pero darle una segunda vida a tu ropa vieja es mucho más que tirar enormes bolsas en tu tienda local de segunda mano. Para mostrarte otras formas de reducir, reutilizar y reestilizar los mejores looks, hemos organizado The Peek and Pick – una forma ética y ecológica de dar vida a las piezas de ropa no deseadas sin añadir nada a un ciclo de moda ya de por sí destructivo. ¡Vamos a husmear estas joyas!

La solución a un mundo demasiado fast y no muy fashion

Si hay algo que amamos… es la buena moda. Y las buenas causas. Y un buen shopping navideño. Pero, gracias al señor COVID, las Navidades serán diferentes, así que el shopping navideño también debería serlo. Por eso llegó The Peek and Pick. Un bazar online que combina la diversión de PEEK increíbles piezas de segunda mano de influencers de la moda con la emoción de PICK tus looks favoritos para reusarlos. Es una experiencia centrada en la moda donde puedes elegir de entre más de 20 clósets de bloguerxs para darle otra vida a sus mejores outfits. Encontrarás desde piezas de ropa, hasta accesorios que elevan tu estilo sin sacrificar nada de nuestra Madre Tierra. Créenos, ya ella lo ha pasado lo suficientemente mal este año.

¿Cómo puedes empezar a ser green?

Obvio, queremos que nos ayudes a mejorar el planeta Tierra, pero tampoco queremos hacerte cruzar Los Andes en el proceso. Slick & easy. Así se ve todo, así de fácil es todo:

Descubre las piezas de segunda mano a través de merodea.com Elige tus artículos de favoritos para reestilizar Recibe tu pedido con muchas sorpresas increíbles

¿Qué bloguerxs puedes esperar?

Nathasha Bonet @nathashabonet

Hillary J. @stripesfreakgirl

Valeria del Rey @valeriadelrey

Le Tropique @le_tropique

Barbie Brignoni @barbiebrignoni

Loraima Tolentino @lorrietino

Bianca Montoya @theunusualgirls

Verbo y Piel @verboypiel

Danila Vasallo @danivassallo

Amanda Antonella @amanda_antonella

A Curly Mess _acurlymess

Julles @theboldbudget

Y se unirán más proximamente.

Ayudar nunca pasa de moda

Es importante que no nos quedemos en la superficie cuando se trata de ayudar. Por eso, al finalizar The Peek and Pick se hará una donación del 10% de las ventas de transacción y auspiciadores a Taller Salud. Si te estás preguntando quiénes son Taller Salud, estás atrás. Taller Salud es una NGO feminista dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo. Son fiel creyentes de que la salud es un derecho humano no negociable. Y compartimos con ellas el pensamiento de que cuando las mujeres prosperan, sus comunidades se fortalecen. Increíble, ¿no?

Entonces…

Empieza a ejercitar tus shopping fingers desde ya. Regístrate a continuación ya para que seas de lxs primerxs en recibir la notificación y empezar a aportar tu granito de arena. Pendiente, que ya estaremos activxs desde este próximo Cyber Monday.

¿Ya sabes a cuál clóset le quieres dar un peek?

