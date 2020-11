El momento de cimentar el futuro de las marcas es ahora

San Juan, Puerto Rico – 12 de noviembre de 2020 – El aumento acelerado del eCommerce ha transformado tanto la manera en que las personas compran, como la forma en que funciona el mercadeo. Las marcas enfrentan el reto de ofrecer una experiencia sólida al consumidor y evidenciar su valor durante todo el proceso de compra a través de canales virtuales. Por esto, el SME Digital Series: Building Brands for the Future, Now se enfoca en estrategias y herramientas para ser rentables en un mundo de comercio electrónico. Este seminario en línea organizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico se transmitirá el miércoles, 18 de noviembre de 2020, de 9:00am a 11:30am, a través de la plataforma Spyntyx.

“En nuestro compromiso de seguir innovando y facilitar la educación a distancia nos entusiasma anunciar que ya SME Puerto Rico cuenta con un nuevo canal virtual en Spyntyx. Esta plataforma nos permite conectar con nuestros socios y todo profesional de ventas y mercadeo en búsqueda de ampliar sus conocimientos,” indica Stella Roque, presidenta de la asociación.

El SME Digital Series inicia a las 9:00 a.m. con la conferencia Estrategias ganadoras: algunas claves para afrontar el presente y el futuro del negocio en tiempos de transformación a cargo de David Maján, director general de Tribal Worldwide España. El segundo turno le corresponde al puertorriqueño Javier Rosario, vicepresidente de Estrategia en Snow Commerce con el tema D-T-C (Directo al Consumidor). Por último, Mariana Echeverri, ejecutiva de cuentas para Estados Unidos y Latinoamérica en Big Commerce, presentará la charla Transformación Digital: el futuro del comercio electrónico.

El proceso de inscripción a través de Spyntyx ofrece a los participantes la opción de transmisión en directo o combinado con Video-On-Demand. Este evento es libre de costo para los socios activos de la asociación mediante un código único solicitado a [email protected]. Interesados en acogerse a este beneficio pueden aprovechar la oferta de Black November Executive Access con cero cuota de iniciación en la categoría de socio regular. Para más información visita smepr.org.