ASC debuta exitosamente en el selecto grupo de Best Employers Puerto Rico 2020

San Juan, PR – La Asociación de Suscripción Conjunta (“ASC”) recibió una importante distinción en la ceremonia realizada el pasado viernes, 2 de octubre donde se reconoció a las empresas seleccionadas en el estudio de Los Mejores Patronos de Puerto Rico y Best Employers Puerto Rico 2020. Los expertos en seguro compulsorio nos informan que en su primer año de participación lograron obtener el reconocimiento como Best Employers Puerto Rico 2020 en el programa global desarrollado por Kincentric. “Haber sido certificados por Kincentric como Best Employers Puerto Rico 2020 significa ser reconocidos como una empresa comprometida con su extraordinario equipo de trabajo. Esto resalta que nuestro principal recurso, los miembros de la Gran Familia de ASC, están altamente satisfechos y comprometidos con su experiencia de empleo y ambiente laboral; factores esenciales para que una empresa sea sobresaliente en el nivel de servicio que ofrece a sus clientes y se destaque como líder en su mercado.” indicó la Lcda. Nereida Carrero Muñiz, Directora Ejecutiva de ASC.

El programa global de Kincentric Best Employers impulsa y reconoce aquellas empresas con rendimiento constante y a largo plazo a través de un liderazgo eficaz. También reconoce a las organizaciones profundamente ágiles y con un enfoque excepcional en su talento; lo que refleja un alto nivel de compromiso y lealtad entre sus empleados. Estas empresas no solo están bien posicionadas para atraer y reclutar el mejor talento, sino que también están obteniendo mejores resultados comerciales y mayor satisfacción en los niveles de servicio a sus clientes. Estas compañías se enfocan en ser facilitadores y en abrazar culturas empresariales que promueven ambientes propicios para lograr el compromiso total de sus empleados. Como parte del proceso de evaluación en Puerto Rico, este año participaron 258 empresas en el estudio y ASC fue una de solo siete empresas que obtuvieron esta prestigiosa certificación como Best Employers 2020.

La Lcda. Yanire Batista Orama, Gerente de Recursos Humanos y Asuntos Legales de ASC, dijo que el compromiso y la importancia que el Equipo Ejecutivo de ASC le ha dado a todos los proyectos e iniciativas de Recursos Humanos ha sido clave para obtener este prestigioso reconocimiento durante la primera participación de ASC en este estudio. La licenciada Batista Orama destacó que los gerentes y supervisores de la empresa han recibido adiestramientos, talleres y herramientas para administrar efectivamente el desempeño del equipo de trabajo, mientras que al mismo tiempo se mantiene un ambiente propicio y de comunicación abierta. Estos esfuerzos redundan en mayor satisfacción y compromiso de los empleados, mayores eficiencias y resultados para la empresa y mejor nivel de servicio para los clientes de ASC.

ASC informó que el hecho de que el 54% de sus empleados lleve laborando con ellos por más de diez (10) años, corrobora que su recurso más valioso son sus empleados, por lo que definitivamente estos recursos se destacan en el mercado como los verdaderos expertos en seguro compulsorio. Además, indicaron que les enorgullece que sus prácticas e iniciativas en el área de Recursos Humanos sean el factor clave para lograr que actualmente ASC refleje menos de 1% en la métrica de “turnover” de empleados. “Estamos realmente honrados de ser reconocidos por Kincentric en esta premiación y agradecemos a nuestro equipo de trabajo por esta importante distinción. La Gran Familia de ASC es nuestro recurso más valioso y por ello es de suma importancia para nosotros continuar desarrollando iniciativas dirigidas a mantener un ambiente positivo, con comunicación abierta a todos los niveles y en colaboración constante. Estas experiencias hacen que el trabajo diario sea enriquecedor para todos. Estos factores, atados a nuestros valores corporativos y al programa de cultura empresarial, nos permiten cumplir con nuestras metas y objetivos organizacionales, así como cumplir con nuestra promesa de servicio. Le extiendo un sincero agradecimiento a nuestra familia de empleados por su indiscutible compromiso y por permitir que la experiencia del cliente sea más sencilla, rápida y extraordinaria en todos los sentidos”; mencionó la Directora Ejecutiva de ASC, Lcda. Nereida Carrero Muñiz.

Acerca de la certificación Kincentric Best Employers

Con 20 años de experiencia en la investigación de las mejores prácticas y los mejores empleadores en todo el mundo, la certificación de Kincentric Best Employers es el resultado de un estudio que compara las prácticas de distintas empresas para identificar aquellas que se esfuerzan por crear una ventaja competitiva sostenible a través de su talento humano y convertirse así en patronos extraordinarios. El programa Best Employers, que antes formaba parte de Aon, ahora lo ofrece Kincentric, una nueva unidad comercial de Spencer Stuart, luego que Spencer Stuart adquiriera a Aon el 1 de julio de 2019.