Popular recibe el Gold Award de la Administración Federal de Pequeños Negocios

La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) honró nuevamente a Popular con el prestigioso premio Gold Award, la máxima distinción que otorga la entidad para reconocer a las instituciones financieras con el más alto nivel de producción de préstamos garantizados.

Este premio fue conferido a Popular en días recientes y como parte de la ceremonia anual celebrada por la SBA, que también reconoció a varias instituciones, entidades y dueños de negocios por su aportación a la economía local. En esta ocasión, el evento de premiación se realizó de forma virtual como parte de la semana de pequeños y medianos negocios.

Popular recibió el Gold Award tras haber producido, durante el pasado año, un total de 175 préstamos garantizados, con un valor de $21.5 millones, la mayor producción de la Isla en comparación con otras instituciones financieras.

“Nos sentimos orgullosos de recibir este premio el cual nos ha sido conferido por más de 20 años corridos. Este año no pudimos estar celebrando de manera presencial, pero sin duda eso nos hace valorar aún más el gran trabajo de todas las personas que, de alguna forma, contribuyeron para que hoy podamos recibir este premio. Nos sentimos inmensamente agradecidos con la SBA, al igual que con nuestros clientes y empleados por ayudarnos a continuar recorriendo el camino del éxito”, comentó Eli Sepúlveda, vicepresidente ejecutivo de Crédito Comercial de Popular.

Popular, además de este premio recibió el del Banco del Año (Bank of the Year Award), que distingue al banco puertorriqueño en la región de Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Además, dos clientes nominados por Popular recibieron premios en dos categorías separadas. Se trata de Itsan Hernández, de Arecibo Home Designs, quien recibió el Young Entrepreneur of the Year Award; y Marisol Otero, de ProAssets Inc., a quien se le entregó el Small Business Person of the Year Award. Estas distinciones reconocieron la importancia de las mencionadas empresas puertorriqueñas para la economía de Puerto Rico.

