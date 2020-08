Petslike hace donativo de más de 14,000 libras en alimentos para mascotas

(San Juan, Puerto Rico, 19 de agosto 2020) El abandono de perros en nuestras calles es uno que no tiene precedente, los números son alarmantes. Vemos un incremento en el abandono y maltrato de animales.

En Puerto Rico existen algunas organizaciones sin fines que les proveen albergue y salud a estos animales. Estas organizaciones necesitan la ayuda de nuestra comunidad para seguir ofreciendo el servicio. “Pets Like es una marca de comida seca para perros desarrollada y formulada en Puerto Rico por puertorriqueños. Nuestro compromiso social va más a allá de la venta de un alimento de mascotas, donde nuestra cultura corporativa y de marca lo deja establecido en su eslogan: “Porque son parte de la familia” nos indica José M. Vigo, Desarrollador de marcas.

Es por ello que Pets Like junto a United for a Cause Foundation han identificado unas 10 entidades de adopción que albergan sobre 1,200 perros para donarles unas 14,000 libras de comida seca para estos animales que buscan un hogar donde entregar ese amor incondicional que brindan. En Pets Like entendemos lo importante de estas organizaciones, su sacrificio constante por brindar esperanza a estos animales y desde sus inicios está ayudando.

Las entidades ayudadas con esta iniciativa son:

– Santuario Canita

– Santuario Lázaro

– PR Animals

– Alianza Pro Rescate de Animales

– Brownie Blondie Foundation

– ACOPLA

– Rabito Kontento

– Ivette Casas (Rescatistas Independientes)

– Pugs Colitas Enroscadas

Pets Like es una marca de comida seca para mascotas, se lanzó en el año 2019. Pregunte en su supermercado favorito o visite la pagina www.compraatucasa.com para recibir el producto en su casa. Pets Like continuará donando parte de sus ganancias a las organizaciones sin fines de adopción.