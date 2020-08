Nutra Coco revalida como la más galardonada a nivel mundial

San Juan, PR – “Nutra Coco” el agua de coco que se ha convertido en la preferida del consumidor puertorriqueño fue nuevamente reconocida con la Medalla de Oro 2020 por el prestigioso instituto de calidad internacional Monde Selection. Esta es la segunda ocasión en que la marca es reconocida por esta organización basada en Bélgica y que tiene como misión reconocer los productos de mejor calidad mundial en diferentes categorías. Su sobresaliente calidad le ameritó ser galardonada por Monde Selection con Medalla de Oro en el 2017, siendo Nutra Coco la única marca que ha recibido tal reconocimiento a nivel mundial en su categoría.

La calidad de Nutra Coco la distinguen de las otras ofertas en el competitivo mercado de agua de coco envasada. Nutra Coco es 100% pura, no es de concentrado, no contiene azúcar añadida, no contiene preservativos y tiene menos calorías que las demás. Dichos atributos la hacen un producto verdaderamente único.

Nutra Coco es realmente “Directo del Coco” y proviene siempre de una sola y reputada fuente que esta denominada como el “Reino del Coco” (provincia Ben Tre de Vietnam donde científicamente se ha probado que los cocos producen más agua y carne que los demás cocos en el resto del mundo).

Todos estos atributos han logrado que Nutra Coco haya sido reconocida por como la favorita del consumidor puertorriqueño y también la favorita del Monde Selection.

Nutra Coco está disponible en envases de Tetra de 11 ozs. y de 1 Litro.

Nutra Coco esta importado y distribuido en Puerto Rico por V. Suarez & Compañía.