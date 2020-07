Piloto 151 Lanza su Primer Establecimiento de Coworking Pop-up en O:LV 55 Hotel en Condado

San Juan, Puerto Rico – Piloto 151, el pionero de coworking en Puerto Rico, anunció hoy una nueva alianza con O:LV 55 Hotel y la apertura de un concepto Pop-up que pueda servir tanto a los huéspedes y al nuevo concepto de residentes O:LV, como a los miembros de Piloto.

“Esta nueva alianza nos acerca aún más a la industria de hospitalidad que continúa cobrando mayor relevancia en el mundo del trabajo. Los trabajos remotos, la flexibilidad y la fluidez entre tiempo de trabajo y tiempo personal eran tendencia mucho antes de la pandemia y continuarán en aumento. Este novel concepto le brindará a nuestros miembros y a los huéspedes de O:LV la oportunidad de oscilar entre un espacio cómodo de trabajo y un ambiente relajado de exterior con vista a la Laguna de Condado, y un rooftop con restaurante al aire libre”, señaló Sofia Stolberg, Principal Ejecutiva de Piloto 151.

Los huéspedes y residentes de O:LV podrán utilizar y reservar todos los espacios de trabajo de Piloto 151 en los vecindarios de Viejo San Juan, Milla de Oro y Santurce a la vez que podrán usar las direcciones de Piloto para recibir y manejar correo desde una aplicación móvil y para propósitos de permisos de sus negocios. A su vez, todos los miembros de Piloto podrán añadir a su membresía la posibilidad de usar las facilidades de Pop-Up Piloto at O:LV, recipiente de premios internacionales reconocidos como el Small Luxury Hotels of the World.

Stolberg enfatiza que el concepto de coworking en hoteles no es tan común a nivel internacional, pero sí comenzó a despuntar como tendencia en el 2019 con cadenas de hotelería multinacionales reconociendo que tenían que remodelar sus lobbies para hacerlos más cómodos para trabajar y llevar a cabo reuniones de negocio. El espacio de coworking Pop-up Piloto at O:LV, distintivo de todos los espacios de Piloto 151, según Stolberg, incluye Internet de alta velocidad por AeroNet y sillas Herman Miller por MOS, ambos aliados de Piloto 151.

Gino Villarini, presidente de AeroNet, comentó que “el sector de hotelería por lo general no se ha caracterizado por incluir Internet de alta velocidad en sus ofertas. Estamos entusiasmados en unirnos a Piloto 151 en este importante y novel desarrollo que permitirá que huéspedes y visitantes gocen de velocidades aptas para trabajo y coworking en O:LV 55”.

Por su parte, Loisse Herger, fundadora de la cadena de hoteles O:live abundó sobre lo que la motivó a acercarse a Piloto 151 para lograr la creación del coworking en su espacio. “Abrir un concepto de coworking pop-up nació al crear el programa de O:LV Residences. Durante el inicio de Covid19 estuvimos cerrados y buscamos una forma innovadora de atraer a nuevos huéspedes, pues el turismo estaba en pausa. Teníamos claro que mudarse temporalmente a un hotel de lujo en Condado podía resultar atractivo especialmente ahora que la tendencia es trabajar remoto y Puerto Rico cuenta con excelentes incentivos contributivos bajo la Ley 60. Convertimos varias habitaciones en residencias al añadirle amenidades como máquina de café Nespresso, horno microondas, una nevera más grande, servicio de lavandería y meal plans de nuestro Chef Mario Pagán. Unirnos a Piloto 151 para crear un espacio de trabajo hacía sentido por muchas razones. Contamos con las facilidades, los servicios de restaurante, barra y conserjería, además de que estamos abiertos las 24 horas al día. Es un entorno ideal para combinar con coworking y agregarle valor a nuestros huéspedes y visitantes”, destacó Herger.

Según Stolberg, “el futuro de la hospitalidad incluye coworking. Los “nómadas digitales” representan 1 de cada 3 trabajadores a nivel global y según Upwork, 73% de todos los equipos a nivel internacional tendrán trabajadores remotos para el 2028. El maridaje entre coworking y hotelería es natural y estamos bien entusiasmados de poder lanzar este novedoso concepto junto a un hotel del calibre de O:LV”.

Para más información sobre Pop-up Piloto at O:LV, pueden acceder a piloto151.com o llamar al 787-501-2048.