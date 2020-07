Evertec, Inc. se embarca en alianzas para fortalecer y mantener viva la economía

La compañía de tecnología y transacciones electrónicas Evertec Inc., desafía estos momentos de incertidumbre y necesidad apostándole a alianzas que fortalecen a sus clientes y al ecosistema de negocios, mantienen viva la economía, e impulsan el bienestar de sectores afectados por desastres naturales y carencia en Puerto Rico y Latinoamérica.

La Primera Vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones de Evertec, Alexandra López Soler, destacó un puñado de iniciativas basadas en alianzas con el sector privado, organizaciones sin fines de lucro, e incluso sus clientes basados en la filosofía de que “co-crear permite llegar a una mejor solución siempre”.

En conjunto con la firma de contabilidad BDO, la empresa se encargó de orientar y dirigir a sobre 200 comercios para facilitar su acceso a ayudas económicas federales y locales en medio de la crisis provocada por el COVID-19.

“Hicimos un programa gratuito de asesoría uno a uno [y] webinars para informar cuál es el proceso, cómo se llenaban las solicitudes y cuáles eran las diferentes ayudas. Porque había mucha confusión”, explicó López Soler. “El programa duró varias semanas y [fue] extremadamente exitoso porque no tenían quién los ayudara. Estaban desesperados porque tenían las puertas cerradas”, explicó la Vicepresidenta.

Empresas grandes y pequeñas encontraron alivio a través de este programa en momentos en que la pandemia les obligaba a cerrar sus negocios y, en muchos casos, depender estrictamente de la tecnología para poder seguir generando ingresos. Esta fue otra área que Evertec fortaleció, habilitando pagos y transacciones digitales a comercios del país.

“EVRETEC provee tecnología que empodera, que une y que hace posible cosas en todos los aspectos, desde el consumidor (con su ejemplo más popular: ATH Móvil) hasta de los negocios por la digitalización de pagos y transacciones”, agregó López Soler.

Innovador programa contra el hambre en Colombia

Evertec, con sede en Puerto Rico, ofrece servicios a 26 países de América Latina y el Caribe. Esto incluye Colombia, donde habilitaron una plataforma web que permite, con una tarjeta virtual llamada Tarjeta Mercado, donar alimentos y productos de aseo a personas cuyas necesidades económicas se han agudizado por el COVID-19.

El proyecto lo hicieron de la mano del Grupo Éxito, una plataforma de venta de alimentos que López Soler identificó como “muy consciente socialmente”. “En 50 días llegamos a 6,000 usuarios que participaron, y más de 20,000 transacciones se llevaron a cabo”, resaltó confesando que esta alianza es una de sus favoritas.

Por más mujeres en STEM

La tecnología corre en el DNA de la empresa y en su concepción de desarrollo económico. Es por eso que ya hace cinco años que ofrecen becas a estudiantes en el área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, con especial énfasis en ampliar la participación de mujeres en esta área.

“Veníamos observando que las solicitudes eran 3 hombres por cada mujer. Viendo la experiencia de Evertec, que alrededor del 50% del grupo de líderes somos mujeres, nos dimos a la tarea de juntarnos con profesionales en el área de ciencias y tecnologías localmente y fuera para tratar de ver cómo incrementar la incursión de la mujer”, observó López Soler.

La conclusión fue que las féminas no se ven reflejadas en la industria y por tanto no aspiran a ingresar en ella. Así que la solución propuesta por esta alianza fue fortalecer convocatorias y llevar a cabo charlas dirigidas a mujeres. La iniciativa ya ha rendido frutos y no solo lograron igualar la proporción de hombres y mujeres solicitantes, si no que también han aumentado sustancialmente las solicitudes de estudiantes universitarios en todos los niveles académicos.

Respuesta a los terremotos en el sur

Antes de la pandemia, la serie de terremotos que afectó a Puerto Rico también estremeció el ecosistema empresarial en el sur. “Como compañía responsable que somos, queremos contribuir”, expresó López Soler.

Pero reconocieron que unir voluntades rendiría mejores frutos y se unieron a esfuerzos de Foundation for Puerto Rico (FPR), una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo del país desde la economía del visitante. El resultado fue un programa de apoyo en mentoría y capital a pequeñas y medianas empresas. Tras una pausa debida al COVID-19, están por retomar la iniciativa y seguir impulsando empresas en la región.

Educación, tecnología y ambiente con Atención Atención

“Creemos que la tecnología es un catalítico para la protección del medio ambiente”, lanzó firme López Soler antes de presentar otro programa producto de una alianza: “Yo Protejo el Ambiente”.

Se trata de una convocatoria a niños de 5 a 12 años, hijos de sus 2,300 empleados en 26 países, con el objetivo de que escribieran un cuento que reflejara cómo la tecnología puede ayudar a proteger el ambiente. Ilustrarán y animarán el cuento ganador, ya seleccionado, que además será lanzarán al público junto al grupo Atención Atención.

Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, y Evertec no dará marcha atrás a su apuesta a trabajar de la mano con diversas instituciones para impulsar el desarrollo económico de los países en los que tiene presencia. Los buzones y los teléfonos de Evertec siguen abiertos, afirma la ejecutiva dirigiendo al público a su página web. “Las alianzas funcionan y ese ha sido nuestro tema de éxito. Siempre y cuando tengan objetivos comunes, las alianzas pueden ser de todo tipo, colores y sabores, y siempre llegan a mejores resultados”, afirmó.