Telesalud para los Servicios de Terapia del Habla, Ocupacional y Física

En este momento se encuentra en un momento crucial y necesario donde debemos asumir una posición vanguardista de actualizarnos con la tecnología para poder ser efectivos en los servicios que ofrecemos.

El servicio de terapia a distancia o remoto está probado con evidencia empírica que es beneficioso y efectivo para el progreso terapéutico de los pacientes que cualifiquen y puedan beneficiarse de esta modalidad de servicio en las disciplinas de Terapia del Habla, Terapia Ocupacional y Terapia Física.

Según el National Institute of health (2020), la Telesalud se define como el uso de tecnologías de la comunicación para proporcionar y apoyar los cuidados de salud a distancia. La Telesalud se ha convertido en una valiosa herramienta en el mejoramiento de la salud gracias a los avances combinados en diversas áreas, incluyendo las comunicaciones, las ciencias computacionales, la informática, y las tecnologías médicas. El interés en la telesalud está aumentando y más aún bajo la necesidad de servicios en el momento histórico que vivimos de la Pandemia mundial del Covid 19.

Las profesiones han adoptado diferentes términos para describir el servicio a distancia. La American Speech – Language and Hearing Association(ASHA) lo ha definido como Telepráctica. La Asociación Americana de Terapia Física y la Asociación Americana de Terapia Ocupacional le llaman Telesalud (AOTA, 2013, APTA, 2012).

Los servicios a distancia permiten a los padres y familiares ver la sesión terapéutica de sus hijos y fomenta la continuidad de las terapias luego de desastres naturales y/o pandemia como la que estamos viviendo actualmente.

Basado en esta emergencia, en Vimar Therapy Group hemos comenzado a ofrecer los servicios de Telesalud para las disciplinas de Terapia del Habla, Terapia Ocupacional y Terapia Física. Como centro, nos unimos en equipo y hemos trabajado arduamente para promover que nuestros especialistas se capaciten y certifiquen en esta modalidad de Telesalud. Vemos la Telesalud como una alternativa de calidad y eficiencia para que nuestros pacientes continúen sus tratamientos, entendiendo que no todos se benefician del mismo.

Existen dos maneras de ofrecer el servicio, en tiempo real o sincrónico donde el clínico puede realizar entrevistas, evaluar y ofrecer el tratamiento coincidiendo al mismo tiempo que el cliente. También hay un tipo de servicio de manera asincrónica donde el proceso comunicativo que se lleva a cabo no tiene una coincidencia en tiempo real. Esto quiere decir que la emisión y la recepción de los mensajes están separados por un cierto periodo de tiempo. Se pudiera realizar una grabación y se ve en otro momento, siendo esto más efectivo en un proceso de orientación.

Es importante destacar que el uso de Telesalud no elimina las responsabilidades existentes que tiene cada disciplina por separado en ofrecer los servicios siguiendo los códigos de ética, leyes federales, estatales, licencias, ley HIPAA, entre otras regulaciones según cada país.

La telemedicina es una estrategia posible, efectiva y segura para el ofrecimiento de los servicios terapéuticos en niños, adolescentes y adultos. Es de destacar que este tipo de intervención no viene con la intención de reemplazar las prácticas tradicionales de terapia sino como una alternativa viable para el acceso a los servicios.

Los terapeutas de Vimar Therapy Group han expresado beneficios potenciales de esta modalidad, a continuación, algunas de las expresiones:

– “Permite a los niños igual derecho a recibir los servicios de terapia proveyendo la igualdad y el acceso a la continuidad de servicios de salud”.

– “Mantiene el trabajo colaborativo entre equipos de profesionales clínicos y otras especialidades”.

“Permite que los padres y familiares participen activamente en el proceso terapéutico y se integre para darle continuidad en el hogar promoviendo mayor seguimiento en la destreza que se esté estimulando”.

– “Permite el seguimiento al desarrollo de destrezas y que estas no se vean estancadas o caigan en retroceso por la ausencia del servicio”.

– “Mantiene la asistencia del niño a las terapias, con flexibilidad de horario y sin tiempo de espera”.

“Crea un entorno más seguro y eficiencia en el servicio disminuyendo las rabietas de los niños por encontrarse en un lugar nuevo y persona desconocida”.

“Permite que se reciban los servicios en el ambiente natural del niño y esto fomenta la generalización de los objetivos aprendidos en el hogar”.

– “Evidencia el compromiso de los profesionales de la salud en momentos críticos”.

– “Existen programas o juegos de computadoras para ofrecer la terapia y esto es muy atractivo para los niños”.

– “Servicio clave y efectivo en el futuro de la Salud”.

– “Reduce los costos y los riesgos relacionados a la movilización de los pacientes, padres y clínicos donde el padre no tiene que desplazarse físicamente a la clínica”.

– “Padres y familiares tienen acceso a los servicios y se integran en la prestación de servicios”.

– “Pacientes reciben los servicios en su ambiente natural y permite generalizar el tratamiento y objetivos logrados”.

– “Ayuda a mantener los pacientes en el hogar para evitar ser expuestos a oficinas médicas donde hay riesgo de infección”.

– “Ayuda a ofrecer los servicios en lugares distantes”.

– “Es una manera rápida y segura en este tiempo de cuarentena y no hay que salir de la casa”.

– “Utilizamos el ambiente natural del paciente y los recursos disponibles en casa para mejorar o adquirir una destreza necesaria para ser funcional en su rol ocupacional”.

Algunos de nuestros padres también se expresaron:

– “Se me está haciendo efectivo porque veo el comportamiento y la cooperación de la niña con el especialista, además que me ayuda a mejorar las áreas deficientes de ella”.

– “Honestamente pensé inicialmente que sería difícil para mí hijo, pero la terapista y mi apoyo como madre han sido claves para que participe y lo disfrute”.

– “Cuando la terapista me habló sobre la actividad con los objetivos pensé que mis hijos no participarían tanto y no comprendía bien. Me di la oportunidad y pude hacer algo con mis hijos que jamás hubiera intentado”.

Investigaciones acerca de Telesalud y publicaciones demuestran que los resultados clínicos obtenidos son igualmente efectivos que una terapia tradicional. Algunas de estas investigaciones son publicadas por los siguientes autores: (Crutchley, Dudley, & Campbell, 2010; Waite, Cahill, Theodoros, Busuttin, & Russell, 2006); language and cognitive disorders (Brennan, Georgeadis, Baron, & Barker, 2004; Waite, Theodoros, Russell, & Cahill, 2010); aphasia (Hall, Boisvert, & Steele, 2013); autism (Boisvert, Lang, Andrianopoulos, & Boscardin, 2010; Parmanto, Pulantara, Schutte, Saptono, & McCue, 2013); dysarthria (Hill et al., 2006); fluency disorders (Carey, O’Brian, Onslow, Packman, & Menzies, 2012; Lewis, Packman, Onslow, Simpson, & Jones, 2008); dysphagia (Coyle, 2012; Perlman & Witthawaskul, 2002); resonance disorders (Golding-Kushner, 2013); and voice disorders (Burgess et al., 1999; Halpern et al., 2012; Mashima et al., 2003; Theodoros et al., 2006; Tindall, Huebner, Stemple, & Kleinert, 2008; Towey, 2012b

Por otro lado, un estudio basado en una revisión sistemática documentó los beneficios potenciales de esta práctica basada en evidencia: dos Santos, M. T., Moura, S. C., Gomes, L. M., Lima, A. H., Moreira, R. S., Silva, C. D., & Guimarães, E. M. (2014). Telehealth application on the rehabilitation of children and adolescents. Revista paulista de pediatria : orgao oficial da Sociedade de Pediatria de Sao Paulo, 32(1), 136–143. https://doi.org/10.1590/s0103-05822014000100020.

Este artículo fue escrito por la Licenciada Vilma J. Valentín, MS PHL, OTS

