The House celebra su quinto aniversario con viaje a viñedos de España

Como parte de la celebración de su quinto aniversario, The House Wine, Beer & More ofrece a sus clientes la oportunidad de vivir una experiencia educativa y cultural, participando en el sorteo de un viaje a España. Para participar del sorteo, “Escapada entre Viñedos de España”, solo tiene que comprar cualquier vino de la Bodega Hispano Suizas durante el periodo del 29 de enero al 11 de marzo de 2020. Para más información y reglas puede acceder www.facebook.com/pg/thehousepr/notes.

El premio incluye; la oportunidad de alojarse en la misma bodega donde podrán vivir la experiencia del vino de manera completa donde descubrirán los secretos de la elaboración de los vinos, conocerán la filosofía de la bodega, los procesos de vinificación y disfrutarán de hermosas vistas al viñedo. Además, disfrutarán una experiencia gastro-enológica privada con cata de los vinos y maridajes por los expertos de la bodega y una experiencia turística sobre la ciudad Valencia, España.

The House cuenta con una amplia variedad de vinos de la Bodega Hispano Suizas, con dos cavas Tantum Ergo Brut y Rosé; Impromptu Sauvignon Blanc y Rosé; y la variedad de tintos Bassus 100% Pinot Noir, Bobos 100% Bobal y Quod Superius un espectacular blend de Cabernet, Bobal, Merlot, Shiraz. Además de su ya famosa cava rosado, Tantum Ergo Pinot Noir, ha logrado un sinnúmero de premios como al Mejor Espumoso de España para la Asociación Española de Periodistas del Vino.

Por los pasados cinco años, The House ha mantenido su objetivo de cultivar y enriquecer los conocimientos sobre educación vinícola entre sus clientes a través de nuestros asesores y nuestra plataforma educativa. Recientemente abrió dos nuevos establecimientos en el área de Guaynabo creando sobre 50 empleos nuevos.

The House Wine, Beer & More cuenta con más de 2,180 etiquetas de vino y una gran variedad de accesorios, desde descorchadores y “bottle stoppers” para vinos y espumosos, hasta decantadores, entre muchos otros. Está ubicado en el segundo nivel de SuperMax De Diego, en Condado, Plaza Caparra en Guaynabo y Plaza Guaynabo. Está abierto todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Para información de costos y reservación de cursos y talleres disponibles dentro de la plataforma educativa, puede visitar www.thehousepr.com.