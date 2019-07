Reglas de la Promoción y Sorteo: “Monta el Party este Verano”

Duración: La Promoción: “Monta el Party este Verano” (en adelante LA PROMOCIÓN) de Metro y la compañía V Suárez, comienza el 3 de julio de 2019 a las 6:00 am y se extiende hasta el 31 de julio de 2019. Esta Promoción finaliza el miércoles 31 de julio de 2019 las a las 12:00 pm. Promotor: Esta promoción es auspiciada por la compañía V. Suárez & Co., (en adelante “LA PROMOTORA”), con oficinas centrales en Industrial Luchetti 300 PR-5 Bayamón, PR 00961. La página de internet de V. Suárez & Co., Inc. es http://www.vsuarez.com. La encargada de realizar la selección de ganadores de esta Promoción es Metro Puerto Rico, localizada en Suite #305 Piso 3 Edificio Administración de Terrenos, Ave Chardón #171 San Juan Puerto Rico 00918. Elegibilidad: Son elegibles para participar de LA PROMOCIÓN todas las personas naturales, residentes legales de Puerto Rico que sean mayores de veintiún (21) años de edad; a excepción de todos los empleados y/o contratistas, empresas afiliadas y/o agencias de publicidad, relaciones públicas o promociones de LA PROMOTORA, así como también sus agentes y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y toda otra persona que resida con ellos. De igual forma quedan excluidas de participar y en las mismas condiciones arriba descritas, aquellas personas relacionadas a Metro Puerto Rico. No se acepta la participación por representación y queda terminantemente prohibido la participación de personas menores de edad o que no tengan capacidad jurídica para obrar. Participaciones realizadas por personas menores de edad o a nombre de estas no serán consideradas para propósitos de la Promoción y el Sorteo. Si su participación es realizada conforme a lo aquí establecido, usted se conocerá como un participante de LA PROMOCIÓN. Modalidad: LA PROMOCIÓN contiene un concurso y la modalidad en la que seleccionarán los ganadores estará a cargo de Metro Puerto Rico, de forma aleatoria y valiéndonse de su plataforma Wishpond. El ganador deberá presntar recibo de compra de 3 o más productos particpantes (REDD’S, Miller Lite, Lipton, Badia, Banana Boat, Taíno, Brookfield, Gwaltney). Podrá participar el público consumidor conforme a lo establecido en estas Reglas, bajo los siguientes

Criterios de Evaluación: Evidencia de recibo de compra.

Cómo Participar:

Accede a montaelparty.com. Llena el formulario. Sube una foto de tu recibo de compra con 3 o más productos partiicpantes. Para poder ser considerado como un participante de LA PROMOCIÓN: Participación electrónica: Se requiere una computadora o dispositivo móvil con acceso al internet. Todas las participaciones deben ser sometidas desde computadoras o dispositivos electrónicos localizados en Puerto Rico. La persona elegible que desee participar, tiene que cargar (“upload”) una foto del recibo de compra. Participaciones realizadas con posterioridad a la fecha y hora aquí indicada no serán contabilizados para propósitos del sorteo. Múltiples inscripciones de un mismo participante serán tomadas en consideración para propósitos del concurso, por lo cual múltiples participaciones aumentarán sus probabilidades de ganar. Una participación hecha de la manera antes descrita, será considerada como una válida para propósitos de LA PROMOCION.

Validez de la Participación: No será válida y por consiguiente no será contabilizada para propósitos del concurso de LA PROMOCION, aquellas participaciones que no cumplan con los requisitos de “Elegibilidad” del inciso número tres (3) de estas Reglas, así como lo establecido en los incisos cinco (5) y seis (6). Participaciones realizadas en representación de una persona sin capacidad jurídica para obrar, no serán tomadas en consideración ni serán evaluadas para la finalidad del concurso. Mientras más participe mayores serán sus probabilidades de ganar. Selección de Ganadores: El jueves 1ro de agosto de 2019 Metro seleccionará el ganador de forma aleatoria utilizando la plataforma Wishpond. Como parte del proceso del concurso se seleccionarán dos (14) ganadores y (14) ganadores alternos con el propósito de sustituir la participación seleccionada que quede descalificada o en caso de que el ganador no reclame su premio en el tiempo provisto en las presentes reglas. Los participantes de LA PROMOCION que resulten seleccionados, serán conocidos como ganadores de LA PROMOCION auspiciada por la compañía V. Suárez & Co. Premios: Se entregarán de manera individual los siguientes premios:

(6) BBQ (4) sillas de playa (2) Coleman Cooler Stakers

Notificación de Ganadores: Los ganadores serán contactados y notificados mediante correo electrónico y/o teléfono, por personal de Metro Puerto Rico. La notificación de los ganadores se realizará el mismo jueves 1 de agosto de 2019 pasadas las 12:00 pm. Reclamo de Premios: La fecha límite para la reclamación del premio es de siete (7) días a partir de la notificación de que su selección resultó ganadora. La reclamación del premio se realizará a través de la misma forma en que el ganador de LA PROMOCIÓN haya sido notificado. De no ser reclamado en o antes de dicha fecha, el premio o cualquier parte de éste se tendrá por renunciado y perdido. El ganador deberá coordinar la entrega del premio con el agente designado por LA PROMOTORA. La entrega de los premios se llevará a cabo durante los próximos treinta (30) días contados a partir de la reclamación del premio. Al reclamar su premio los ganadores deberán informar por quién o quiénes fue contactado, así como una identificación vigente con foto emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por cualquier Autoridad Estatal o Federal de los Estados Unidos de América.

Los premios no son transferibles ni podrán ser sustituidos.

Los participantes serán responsables de reclamar su premio y se les requerirá firmar un relevo y documento haciendo constar que cumplen con todas las Reglas de la Promoción. LA PROMOTORA, ni Metro Puerto Rico, serán responsables si el ganador no reclama el premio antes de la fecha previamente establecida. LA PROMOTORA ni Metro Puerto Rico serán responsables por la pérdida, extravío y/o no uso o uso indebido del premio, cualquier elemento del premio y/o de los documentos del premio una vez emitidos y entregados al ganador. La información ofrecida en las participaciones podrá ser utilizada para propósitos de mercadeo, que no represente beneficio económico al PROMOTOR o alguna otra persona. Todo ganador al aceptar su premio autoriza a V. Suárez & Co. y a Metro Puerto Rico, a utilizar su nombre, voz e imagen para fines publicitarios y promocionales sin que medie compensación alguna. Al enviar datos personales para la promoción, los participantes aceptan que V. Suárez & Co., tiene derecho a contactar a los ganadores por cuestiones relacionadas con los premios que pueden haber ganado por participar en LA PROMOCIÓN. Al participar en LA PROMOCIÓN, los participantes acuerdan cooperar con V. Suárez & Co. y con Metro Puerto Rico en todo lo relacionado a la actividad promocional. Los participantes aceptan que todo el material publicado en el que se muestra o se escucha a los participantes puede ser utilizado por V. Suárez & Co. y/o Metro Puerto Rico en cualquier formato de medios posible. Los participantes renuncian a su derecho de reclamar ningún tipo de compensación o beneficio. La entrega de los premios está sujeta a esta condición y relevos antes aquí referidos.

Privacidad : LA PROMOTORA y Metro Puerto Ric o , se obligan a proteger y guardar confidencialidad respecto de los datos personales de los participantes, además de los patrimoniales y/o sensibles, de conformidad y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010 y 50 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicado en el mismo medio informativo el día 21 de diciembre del 2011.

: LA PROMOTORA y Metro Puerto Ric , se obligan a proteger y guardar confidencialidad respecto de los datos personales de los participantes, además de los patrimoniales y/o sensibles, de conformidad y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010 y 50 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicado en el mismo medio informativo el día 21 de diciembre del 2011. Probabilidades de Ganar : La probabilidad de ganar está sujeto a múltiples inscripciones de un mismo participante, por lo cual aumentará sus probabilidades y a la cantidad de personas que participen de LA PROMOCIÓN aceptando los Términos y Condiciones de la misma y que cumplan con los requisitos esbozados en estas Reglas.

: La probabilidad de ganar está sujeto a múltiples inscripciones de un mismo participante, por lo cual aumentará sus probabilidades y a la cantidad de personas que participen de LA PROMOCIÓN aceptando los Términos y Condiciones de la misma y que cumplan con los requisitos esbozados en estas Reglas. Transferibilidad de los Premios : Los premios no son transferibles o endosables y no pueden cambiarse ni redimirse en todo o en parte por su equivalente en dinero, ni por ningún cupón u otro producto con el mismo valor.

: Los premios no son transferibles o endosables y no pueden cambiarse ni redimirse en todo o en parte por su equivalente en dinero, ni por ningún cupón u otro producto con el mismo valor. Disponibilidad de las Reglas: Las reglas de esta promoción estarán disponibles desde el 3 de julio de 2019 en las diferentes redes sociales de LA PROMOTORA y en el periódico Metro Puerto Rico.