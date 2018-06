A desarrollar destrezas en robótica y tecnología de manera divertida este verano

En la actualidad, el conocimiento asociado a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ha cobrado mayor importancia dado el rápido crecimiento de los sectores empresariales y las carreras universitarias relacionadas a estas áreas. Ante esta realidad, la organización sin fines de lucro, Techno Inventors Inc., ha desarrollado un campamento de verano cuyo fin es que niños y jóvenes puedan adquirir fuertes habilidades y destrezas de STEM que les sirvan para sobresalir en estas materias desde el preescolar hasta la universidad.

Techno Inventors Stem Camp se ofrecerá en diferentes secciones entre los meses de junio a agosto. El proyecto, concebido como un campamento de verano de carácter educativo y recreacional, busca impactar a niños y niñas desde los tres años y jóvenes hasta los 18 años. El campamento se desarrollará en las facilidades de la Universidad Politécnica en Hato Rey.

“El hecho de que el año escolar termine no significa que los estudiantes no puedan continuar su aprendizaje. Fomentar destrezas académicas, a la vez que los niños y jóvenes se divierten, durante el verano puede traducirse en mayores ganancias para el regreso a clases. Eso es lo que hace diferente a este campamento de verano, que los participantes no solo se recrean y divierten mientras arman robots o diseñan juegos sino que siguen expandiendo su aprendizaje de forma innovadora y tecnológica”, expresó Marisol Cabrera, directora ejecutiva de Techno Inventors Inc.

Según se explicó, los temas principales que se desarrollan en el campamento de verano son diseño de videojuegos, construcción y programación de robots, robótica acuática, energía renovable con hidroponía, construcción de drones, entre otros. Al finalizar el campamento, los robots construidos por los estudiantes compiten entre sí y pueden calificar para una competencia de mayor envergadura, así como para la entrega de reconocimientos más amplios.

“Los campamentos de robótica son una excelente opción de aprendizaje de verano, en especial para estudiantes del nivel intermedio y superior que desean seguir su preparación universitaria y profesional en carreras en ciencias e ingeniería”, añadió Cabrera.

Para mayor información sobre Techno Inventors Stem Camp puede llamar al 787-233-5736. También puede acceder a la página de Facebook Techno Inventors o visitar www.technoinventors.com