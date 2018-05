Berklee en Puerto Rico celebra su 24ta Edición

Berklee en Puerto Rico celebra su vigésima cuarta edición del 29 de mayo al 3 de junio de 2018, en la Universidad del Sagrado Corazón, anunció Luis Álvarez, fundador de Make Music Happen, Inc.

“Es con gran entusiasmo que anunciamos la vigésima cuarta edición del programa educativo musical para jóvenes Berklee en Puerto Rico. Desde el 1995 e ininterrumpidamente, Berklee en Puerto Rico le ha brindado la oportunidad a sobre 3,200 músicos jóvenes puertorriqueños de conocer el método de enseñanza de la escuela de música contemporánea más prestigiosa del mundo, Berklee College of Music, y obtener una educación musical de excelencia”, destacó Álvarez quien recientemente ha sido invitado a formar parte del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación, Latin GRAMMYs. Grandes músicos puertorriqueños como los saxofonistas Miguel Zenón y Edmar Colón, la cuatrista Fabiola Méndez y el educador Rubén Amador han sido egresados del programa Berklee en Puerto Rico.

“Este año, y por primera vez, con el apoyo de la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce, los talleres se llevarán a cabo en su campus santurcino, del 29 de mayo al 3 de junio de 2018. Al momento, hay matriculados para esta edición sobre 150 jóvenes. La graduación del programa, que incluye un recital de los participantes, tendrá lugar el domingo, 3 de junio en la Plazoleta de Banco Popular en Hato Rey, esto gracias al patrocinio del presentador Fundación Banco Popular de Puerto Rico”, señaló Álvarez, quien fuese miembro por dos décadas de la Junta de Directores del Berklee College of Music y es además egresado de su clase del ‘83.

“Nos enorgullece traer una vez más a Puerto Rico nuestra facultad para ofrecer a éstos talentosos jóvenes músicos diversos talleres y la oportunidad de optar por ser parte de nuestra Colegio. Este año, aproximadamente 150 participantes puertorriqueños se beneficiarán del programa Berklee on the Road”, destacó Jason Camelio director de la oficina de iniciativas globales de Berklee College of Music.

“Nos llena de mucha satisfacción continuar apoyando el proyecto de Berklee en Puerto Rico. Sin lugar a dudas, esta iniciativa tiene un rol muy importante en el desarrollo musical de los jóvenes que participan de los talleres. La exposición que tienen, de la mano de los profesores de esta distiguida institución universitaria, les permite ampliar su conocimiento en el instrumento que practican. En Puerto Rico contamos con mucho talento y ser participes de esa formación nos llena de orgullo”, comentó Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de la Fundación Banco Popular.

“Agradecemos a Berklee en Puerto Rico la oportunidad de ser parte de esta iniciativa. Durante más de 137 años, la Universidad del Sagrado Corazón ha sido un centro de promoción de las artes y el poder respaldar a jóvenes estudiantes en su formación humanista y profesional como músicos nos llena de esperanza y orgullo”, expresó Gilberto Marxuach Torrós, presidente de la Universidad del Sagrado Corazón.

Los estudiantes participarán de talleres de armonía, improvisación, técnica de su instrumento, ensayos de grupo, arreglo y composición, ,impartidos por los siguientes profesores de Berklee College of Music: Rick Peckham, guitar, Tom Appleman, bass, Eguie Castrillo, hand percussion, Jeff Claassen, trumpet, Patrice Williamson, voice, Ayn Inserto, piano, Yulia Musayelyan, woodwinds and strings, Bob Pilkington, trombone y Casey Scheuerell, drum set. Cabe destacar que los participantes más sobresalientes podrán optar por becas para continuar estudios en Berklee College of Music, localizada en Boston, Massachusetts.